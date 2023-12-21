Студентка тольяттинского Университета сервиса – обладатель гранта Президента России

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Исследовательская работа и отличные успехи в обучении студентки Университета сервиса Раили Гафаровой получили высокую оценку на федеральном уровне. Раиля стала обладателем гранта Президента России и будет получать ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей до конца обучения.

Сейчас Раиля Гафарова учится на первом курсе магистратуры по направлению «Прикладная информатика», а до этого получила диплом бакалавра по направлению «Информационная безопасность» в Университете сервиса. Она неоднократно побеждала в различных олимпиадах и конкурсах, постоянно участвует во всероссийских и международных научных конференциях, публикует научные статьи. Летом 2023 года она стала почетным выпускником Университета сервиса. Научные интересы Раили связаны с темами информационной безопасности, методами и алгоритмами защиты информации в информационных системах персональных данных, а также с киберспортом.

«Получение Раилей Гафаровой гранта Президента Российской Федерации – это заслуженная награда, а также подтверждение высокого уровня подготовки и квалификации научных наставников и преподавательского состава Высшей школы интеллектуальных систем и кибертехнологий Университета сервиса. Важно, что стремление молодежи к научной деятельности активно поддерживается на самом высоком государственном уровне», - уверена Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса.

Отметим, Раиля – уже не только теоретик. Этим летом она защитила диплом в форме стартапа: «Medsecurity: проект информационной системы учета данных по защите информации в медучреждениях». На защите выпускница произвела такое впечатление на приглашенных экспертов, что в тот же день получила приглашение в компанию своей мечты – АО «АВТОВАЗ». Теперь Раиля учится в магистратуре и работает на крупнейшем автопредприятии страны. Там она занимает должность ведущего инженера-программиста.

«Совмещать обучение в университете с работой на предприятии получается, да и нужно это делать, потому что в этом своя польза: научная деятельность позволяет сформировать новые знания, которые в дальнейшем используешь на практике, – говорит обладательница гранта. – Мой уже осознанный совет всем студентам: писать статьи, участвовать в научных конференциях, заниматься наукой – это приносит отличные плоды».

Президентский грант – это материальная поддержка для студентов, проявивших выдающиеся способности. От получателя такой престижной стипендии требуется «держать марку»: раз в год нужно будет документально подтверждать свое право на получение выплаты. Для этого потребуется сдавать сессии без задолженностей, продолжать исследовательскую деятельность и публикацию научных статей, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС