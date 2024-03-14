ПВГУС вошел в число победителей грантового конкурса от АНО «Платформа НТИ»

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Поволжский государственный университет сервиса вошел в число победителей грантового конкурса от АНО «Платформа НТИ». Около 6,4 млн рублей вуз получит на проведение в 2024 году собственной акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Университет сервиса продолжит развитие студенческого технологического предпринимательства, уже в сентябре этого года стартует акселерационная программа Creative.Tech 3.0. Напомним, первые два «сезона» акселератора прошли в 2022 и 2023 годах. В первом потоке в программе принял участие 361 студент, во втором – 545.

В сезоне 2024 года в программе акселератора Creative.Tech 3.0 запланировано участие более 450 студентов, будет создано более 60 стартап-проект.

Участие в акселераторе смогут принять студенты разных курсов, начиная с первого. Причем это могут быть как обучающиеся Университета сервиса, так и других вузов. Два трека – START и PRO - разработаны для новых команд и тех, кто продолжит проработку проекта, участвовавшего в вузовском акселераторе ранее. Участников обоих треков ждут лекции, воркшопы, хакатон, встречи с менторами, ведущими экспертами из числа представителей научного и бизнес-сообществ.

Основные направления проектов Creative.Tech 3.0:

– цифровой инструментарий для креативных индустрий, в том числе для индустрии моды, дизайна, медиа, туризма, хореки, GameDev, аудиовизуального контента;

– беспилотные системы, продукты и сервисы;

– цифровой контент, в том числе GameDev, виртуальный мир, метавселенная, цифровые аватары, AR/VR и т.п.

Итоговый демодень, на котором авторы проектов будут защищать их перед экспертами, намечен на декабрь 2024 года.

«Реализация собственной акселерационной программы - важная часть работы по вовлечению в проектную деятельность наших студентов, развитию наставнических компетенций у преподавателей, - отмечает Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. - Один из качественных показателей акселератора - получение студентами финансирования на реализацию собственных стартап-проектов в грантовых конкурсах регионального и федерального уровня. В 2023 году у нас было четыре победы в конкурсе «Студенческий стартап» по проектам, созданным и прорабатанным в рамках акселератора Creative.Tech. Уверена, что новый сезон акселерационной программы подарит нам еще больше успешных проектов, которых ждет большее будущее. Поздравляю весь Университет с победой в конкурсе! Начинаем готовиться к Creative.Tech 3.0!», сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС