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Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного «заговора

15 мая 2024 09:15
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Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного «заговора

Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного «заговора с целью совершения преступления». Предполагается, что злоумышленники готовят ряд противоправных мероприятий против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявили источники газеты Hürriyet.

Расследование касается статей «восстание против правительства» и «разглашение тайны». Предполагается, что некие граждане создали организацию, чтобы нарушить основы безопасности страны и ее конституционный строй.

Работа была инициирована после предупреждения, которое получил турецкий лидер. Ему сообщили о возможной попытке государственного переворота. Ночью Эрдоган созвал срочное совещание. Предполагается, что в ближайшее время он выступит на заседании правящей партии по данному вопросу, пишет АиФ.

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