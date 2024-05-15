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В Самаре открыли «Индустриальный мир Родченко»: фотовыставка продлится до 30 июня

15 мая 2024 09:53
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В Самаре открыли «Индустриальный мир Родченко»: фотовыставка продлится до 30 июня

В рамках проекта «ЗИМФест. Наследие модернизма» в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоялось открытие фотовыставки «Индустриальный мир Александра Родченко». Куратор выставки и историк архитектуры Армен Арутюнов познакомил с уникальной экспозицией первых 150 гостей. 

Александр Родченко занимался живописью, фотографией, дизайном, скульптурой и театром, и конечно, фотографией. Из искусства в искусство он переносил авангард и конструктивизм. Легко шел в неизвестное и создавал радикально новое, и все его проекты при этом были основательными —  поэтому актуальны сегодня и будут актуальны «завтра». Родченко состоялся во всех сферах и его путь вдохновил уже не одно поколение.   

 «Снимок с вновь построенного завода для нас не есть просто снимок здания, – писал Родченко в журнале «Новый ЛЕФ» в 1928 году. – Новый завод на снимке не простой факт, а факт гордости и радости индустриализации Страны Советов, и это надо найти, «как снять».

Его экспериментальные ракурсные снимки 1920–1930-х были новаторскими. Он снимал новую архитектуру Москвы, конструктивистские работы выдающихся архитекторов Александра Веснина, Моисея Гинзбурга, Ивана Жолтовского, Константина Мельникова. Показывал сборку автомобилей на заводе АМО (будущем ЗИЛе), генераторы на московской электростанции, производство электрических лампочек, инженерные сооружения Владимира Шухова.

«ЗИМфест. Наследие модернизма» – новый проект жилого комплекса «ЗИМ Галерея», который  формирует не только новый архитектурный образ локации, но и событийную городскую повестку. Резиденты ЖК «ЗИМ Галерея» будут жить в новом культурном центре Самары, и уже сейчас всегда в эпицентре культурной жизни города. 

График работы «ЗИМ Галереи»:

Чт-Пт 16:00 – 21:00

Сб-Вс 15:00 – 21:00

 

Вход свободный.

6+

Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).

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