Самарцы безоговорочно поддерживают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Большинство горожан одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

83% самарцев поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 5%, их основной довод — запретный плод сладок.



Женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (93 и 74% соответственно). Горожане с детьми — чаще бездетных (85 и 81%).



Время проведения: 13 мая 2024 года