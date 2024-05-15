Марина Сидухина: Все начинается с семьи

В Самарской области сегодня работают свыше 25 мер социальной поддержки семей. Семейная политика всегда являлась приоритетной для нашего региона и для правительства Самарской области, отмечает заместитель Секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

«Работа в рамках проекта «Крепкая семья» всегда была сконцентрирована на нескольких направлениях: сохранение семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей в семьях, поддержка многодетных, приемных семей, поддержка семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Важны и информационное сопровождение нашей работы, и законодательная база», - подчеркнула парламентарий.

Многие законопроекты и региональные меры поддержки были инициированы, поддержаны, реализованы членами общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области - и это один из показателей эффективной работы единороссов.

Одним их ключевых мероприятий проекта стал традиционный еджегодный форум приемных семей. В этом году он пройдет в девятый раз. Форум состоится 22 мая на территории городского округа Тольятти.

«Каждый форум в своей резолюции всегда представляет проекты законодательных инициатив или те мысли, которые хотят донести приемные семьи, многодетные семьи для законодателей. И сейчас могу с гордостью сказать, что практически все предложения вошли в новый указ президента Российской Федерации о статусе многодетных семей. Напомню, что в Самарской области статус многодетной семьи с детьми усыновленными и приемными действует уже на протяжении последних лет по предложению губернатора Дмитрия Азарова и на законодательной основе регионального парламента», - отметила Марина Сидухина.

Форум приемных семей в Тольятти будет посвящен теме «Многодетность как тренд современной России». Запланированы интересные выступления от общественников, представляющих интересы многодетных и приемных семей, детей-сирот . Поделятся опытом по развитию и продвижению семейных ценностей, по нравственному воспитанию детей на примере наших самарских семей лидеры «Движения первых».

В работе партийного проекта «Единой России» задействованы все районы и муниципальные образования, профильные ведомства. Мы нашли взаимопонимание с Министерством социально-демографической и семейной политики, Министерством образования, Министерством здравоохранения, Министерством молодежной политики, общественными организациями и социаоьно-ориентированными некоммерческими объединениями. Отстроить и координировать эту работу помогают члены общественного совета партпроекта, рассказала Марина Сидухина.

В апреле состоялось знаковое для проекта событие: на заседании общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» обсудили комплексную поддержку бойцов СВО и их близких. В мероприятии приняли участие представители Комитета семей воинов Отечества, благотворительного фонда «Звезда и Лира», самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Самарский регион одним из первых в России опробовал и внедрил важные алгоритмы помощи бойцам специальной военной операции, в том числе и социальный паспорт участника СВО и его семьи. Проект «Возвращение» с его акцентами на психологическую, медицинскую, социальную реабилитацию тоже был рожден на самарской земле.

«Вся эта работа строится только во взаимодействии - с людьми, с муницпалитетами. На нашем общественном совете присутствовал один из воинов, участник специальной военной операции, его приветствовали стоя. Его слова благодарности за то, что мы делаем, это и был главный итог работы общественного совета», - поделилась координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Новое направление работы партпроекта - выездные семейные приемные. Об первых опытах работы на территории тоже рассказала Марина Геннадьевна.

«Первый выезд у нас был в поселок Рощинский. Нужно было видеть глаза родителей и детей, которые пришли на консультацию. Не они приехали в столицу региона, а специалисты областного центра, по медицинской части, по социальной направленности, по правовой помощи приехали к ним. Жители поселка получили консультацию и помощь, не отходя от своего места размещения. Это очень ценно, и мы будем эту практику продолжать в рамках реализации проекта «Крепкая семья» совместно с Министерством социально-демографической и семейной политики», - отметила парламентарий.

Марина Сидухина поделилась и планами по открытию многофункционального семейного центра, или семейного МФЦ: «Надеюсь, что осенью он откроет двери для семей Самарской области. И когда семья обратится в семейный МФЦ, то получит комплекс всех мер социальной поддержки, всю консультативную помощь».

Очень важным является информационное сопровождение проекта, отметила председатель комитета Самарской губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Проблемным точкам многодетных семей региона посвящен цикл встреч «Семейная гостиная», который вышел в рамках партпроекта. Первая встреча подкаста была с министром социально-демографической и семейной политики Самарской области Региной Воробьевой.

«Мы поговорили об указе президента Российской Федерации по статусу многодетной семьи. И самое главное, по полочкам разложили все законодательные новеллы нашего закона о мерах социальной поддержки многодетных семей», - отметила координатор партийного проекта Марина Сидухина.

«В рамках проекта «Крепкая семья» мы расширяем свою географию и всегда трепетно относимся к опыту наших муниципалитетов. Есть такой опыт реализации проекта – это так называемые «Бабушкиные рецепты» на территории Сызранского района. Ко Дня семьи, любви и верности мы переместимся в Сызранский район и проведем очень интересный форум», - поделилась планами Марина Геннадьевна.

Продолжится работа по реализации социального контракта. Самарская область была первой в этом направлении, и за три года более 24 тысяч семей региона воспользовались этим предложением, из них - практически 8 тысяч семей - это многодетные, заметила депутат.

Проект «Крепкая семья» продолжит работу по внедрению системы долговременного ухода. В Самарской области уже четыре муниципалитета будут реализовывать этот проект, опыт Отрадного и Чапаевска будет распространяться в городском округе Тольятти и Новокуйбышевске, курировать это направление будут активисты партийного проекта.

Продолжим работу над законодательной базой и буквально на ближайшем заседании думского профильного комитета в июне мы будем рассматривать два законопроекта, которые нацелены на реализацию указа президента, заверила Марина Сидухина.

«Направлений работы много, но главное направление – это семья. Как я всегда говорю, все начинается с семьи. Именно в семье ребенок рождается, именно в семье он получает первый опыт воспитания в семье, и закладываются именно в семье нравственные, духовные ценности. И самое главное то, что наша многодетная семья - это тренд России и, конечно, поддержка традиционных семейных ценностей. Вот наша задача в Год семьи, как, впрочем, и в предыдущие годы, в рамках проекта «Крепкая семья», -резюмировала координатор партпроекта Марина Сидухина.

Напомним, что один из основополагающих разделов народной программы «Единой России» называется «Крепкая семья» и он нацелен на укрепление духовных и материальных основ традиционной семьи, где дети являются важнейшим приоритетом. Отметим, что в своем Послании 29 февраля глава государства озвучил ряд новых положений в поддержку семей и объявил о запуске нового нацпроекта «Семья», которые максимально созвучны с одноименным разделом народной программы и целями партийного проекта «Крепкая семья». Срок начала реализации нацпроекта «Семья» — 1 января 2025 года. Он продолжит национальный проект «Демография», срок действия которого истекает 1 декабря 2024 года.