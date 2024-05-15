Работодатели Самарской области увеличили спрос на вахтовых работников и нарастили зарплатные предложения

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Весной в России отмечают День вахтовика. Специально к празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вахтовые вакансии - выяснилось, что на этот тип занятости в 2024 году приходится 7% от всех предложений о работе.

За январь-апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего вахтовых вакансий открыто в Республике Башкортостан (5,8%), Красноярском крае (5,3%), Иркутской области (5,1%), Москве (4,7%) и Свердловской области (3,6%).

В регионах ПФО с начала этого года компании искали почти 40 тыс. новых вахтовых работников. Это превышает прошлогоднюю потребность на 16%. Лидером по числу вакансий для вахтовиков как в целом по стране, так и в регионах ПФО остаётся Башкортостан – более 15 тыс. вакансий. При этом работодатели Самарской области тоже проявляют большой интерес к вахтовым работникам и увеличили число новых рабочих мест для вахтовиков сразу на 24% по сравнению с прошлым годом.

А вот по росту спроса на вахтовиков в начале этого года по сравнению с началом 2023 лидерами стали другие регионы ПФО. Так, на первом месте по приросту спроса на вахтовиков сейчас оказались Саратовская и Пензенская область: в обоих этих регионах компании увеличили число вахтовых вакансий на 47%. В Мордовии спрос на вахтовиков в этом году по сравнению с 2023 взлетел на 34%, в Ульяновской области – на 33%. При этом в Татарстане и Удмуртии местные компании сократили спрос на вахтовиков по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10,0%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4,0%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3,0%) и прорабам (2,5%). Интересно, что в единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.

Медиана заработной платы, которую в России сегодня предлагают вахтовикам, составляет 142 500 руб., что на 30 700 руб. больше, чем год назад. При этом самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-программистам – 200 000 руб. (отметим, что с начала года было открыто 53 таких вакансии). Далее идут руководители проектов (198 200 руб.), начальники производств (181 700 руб.), руководители строительных проектов и супервайзеры (по 180 000 руб.), геодезисты (175 700 руб.), операторы станков с ЧПУ (175 000 руб.), главные инженеры проекта (170 000 руб.), специалисты по информационной безопасности (168 500 руб.) и руководители отделов логистики (166 000 руб.).

В регионах ПФО в целом средняя зарплата вахтовика сегодня на уровне 140 000. Это на 32 000 больше, чем весной 2023, когда предлагали порядка 108 000. Одна из самых высоких зарплат у вахтовиков зафиксирована в Пермском крае (порядка 147 000), за год местные компании нарастили доход для вахтовиков на 35 000. На втором месте в ПФО по уровню доход по вахте – Самарская область (почти 145 000, что на 31300 рублей больше, чем весной 2023 года).

Насколько выросла зарплата в вакансиях для вахтовиков за год в регионах ПФО? По данным hh.ru:

2024 2023 динамика за год Кировская область 142 000 ₽ 110 000 ₽ 32 000 ₽ Нижегородская область 135 100 ₽ 104 600 ₽ 30 500 ₽ Оренбургская область 143 600 ₽ 116 200 ₽ 27 400 ₽ Пензенская область 140 200 ₽ 109 600 ₽ 30 600 ₽ Пермский край 147 300 ₽ 111 700 ₽ 35 600 ₽ Республика Башкортостан 144 500 ₽ 116 400 ₽ 28 100 ₽ Республика Мордовия 135 900 ₽ 103 400 ₽ 32 500 ₽ Республика Марий Эл 139 900 ₽ 103 000 ₽ 36 900 ₽ Республика Татарстан 138 600 ₽ 100 200 ₽ 38 400 ₽ Самарская область 144 900 ₽ 113 600 ₽ 31 300 ₽ Саратовская область 135 000 ₽ 110 200 ₽ 24 800 ₽ Удмуртская Республика 143 600 ₽ 108 300 ₽ 35 300 ₽ Ульяновская область 142 900 ₽ 106 600 ₽ 36 300 ₽ Чувашская Республика 138 400 ₽ 103 100 ₽ 35 300 ₽

Готовность к вахтовой занятости в своих резюме указали лишь 3% соискателей. Однако в некоторых регионах эта доля существенно выше. Так, в Республике Башкортостан отправиться на вахту готовы 14% соискателей, в Ямало-Ненецком АО – 13,8%, в Забайкальском крае – 12,3%, в Магаданской области – 11,4%, в Чукотском АО – 11,0%. Реже всего работа вахтой интересует жителей Москвы (2,1%) и Московской области (1,7%). В Самарской области – 2% местных соискателей. Добавим, что медиана ожидаемых зарплат в резюме вахтовиков составляет 99 600 руб.