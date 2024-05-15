Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом

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Самолет экс-президента США Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Как утверждает собеседник агентства, самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.

В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США говорится, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что борт принадлежит Трампу, отмечает Reuters. Ведомство ведет расследование, пишет РИА Новости.