В ПВГУС открылась научная лаборатория в области 3D-технологий

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13 февраля в Поволжском государственном университете сервиса открылась научно-исследовательская лаборатория «3D-моделирование и VR-проектирование объектов дизайна». В лаборатории будут вестись исследования и разработки в сфере инженерного и промышленного дизайна с использованием технологий 3D-моделирования, VR-проектирования и аддитивных технологий.

Созданная лаборатория оснащена специализированным программным обеспечением и современным оборудованием, в том числе VR-гарнитурой и 3D-принтерами с различными технологиями печати. Работа лаборатории позволит расширить область исследований тольяттинских ученых. С этого года Университет сервиса запускает образовательную программу по промышленному дизайну. Промышленный дизайн – важнейшая сфера деятельности в обеспечении технологического суверенитета экономики, направленная на создание конкурентоспособной продукции широкого назначения, от высокотехнологичных изделий до товаров массового потребления.

«Создание лаборатории стало возможным благодаря реализации в нашей стране ряда национальных и федеральных проектов, реализуемых по инициативе нашего президента В. В. Путина, ориентированных на развитие науки, инноваций, технологического предпринимательства. Среди них национальный проект «Наука и университеты», федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». В рамках последнего в университете на грантовые средства закуплено оборудование и реализован акселератор студенческих стартапов «Creative.Tech», – комментирует Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. – Созданная лаборатория запустит новые направления исследований наших ученых на стыке дизайна и инженерии, а включение в образовательный процесс новых лабораторных работ повысит качество и студенческой науки, и вовлеченность молодежи в исследования и разработки».

Рынок изделий, напечатанных на 3D-принтерах, сегодня набирает обороты. В конце XX–начале XXI века 3D-печать осваивалась исключительно в рамках прототипирования – изготовления изделий для анализа формы и последующего внедрения в производство с использованием более серьезных промышленных технологий.

«Сейчас 3D-печатные объекты могут быть самостоятельным коммерческим продуктом. С помощью приобретенных компьютеров и систем виртуальной реальности Oculus Quest 2 становится возможным создавать 3D-модели, различные локации и анализировать эргономику объектов в виртуальном пространстве, а также разрабатывать программные решения в области виртуальной и дополненной реальности», – поясняет научный руководитель лаборатории Марина Курбатова, и. о. заведующего кафедрой «Дизайн и искусство» Университета сервиса.

Кроме решения научных и технологических задач, лаборатория станет площадкой для получения студентами практического опыта в области цифрового 3D-моделирования и VR-проектирования. Уже несколько лет студенты Университета сервиса, обучающиеся по направлениям «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» осваивают технологии цифрового 3D-моделирования. Работа с 3D-печатью в рамках лаборатории позволят будущим дизайнерам не только создавать изделия – цифровые копии, но и экспериментировать с настройками печати, выполняя различные фактуры поверхности.

В торжественной церемонии открытия лаборатории принял участие министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

«3D-моделирования и VR-проектирования – это те современные направления, которые сейчас востребованы и на рынке, и в студенческой среде. Замечательно, что Университет сервиса идет в ногу со временем. Важно также, что полученные теоретические знания студенты вуза смогут отрабатываться на практике. Это повышает качество образования и интерес студентов к науке. Приятно видеть, что Университет сервиса активно развивается, открывает новые перспективные специальности. Здесь работают свои научные школы, ведутся научные разработки», – отметил Сергей Бурцев.

Научная школа «Искусствоведение: техническая эстетика и дизайн» успешно развивается в Поволжском государственном университете сервиса на протяжении последних двух десятилетий. Использование аддитивных технологий в производстве одежды относится к числу центральных направлений исследований ученых кафедры «Дизайн и искусство», сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС