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В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы

14 мая 2024 17:33
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в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы

С учетом погодных условий: в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы, подключение продолжается

Подключение тепла осуществляется по заявкам, поступившим в техническую службу единой теплоснабжающей организации (ПАО «Т Плюс») от обслуживающих организаций.

Персоналу потребителей теплоресурса необходимо обеспечить готовность оборудования в зданиях к приему тепла. С 11 мая теплоносителем вновь обеспечивают детские сады, школы, больницы и другие объекты здравоохранения, учреждения опеки и соцзащиты.

Подача тепла идет в штатном режиме, достаточно быстрыми темпами. К сегодняшнему дню отапливаются те учреждения социальной сферы, откуда поступили соответствующие заявки. «Пиковые» работы, связанные с обеспечением теплом, пришлись на вчерашний день – только накануне тепло пришло в 209 учреждений. В общей сложности подключение выполнено на 47,7%. Отключение будет организовано также по заявкам.

Стоит также учитывать, что в Самаре в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались перекладки теплотрасс. Из 24 запланированных объектов теплосетей работами охвачены уже 19 участков. На всех обновляемых объектах предусмотрено устройство временных трубопроводов для того, чтобы подача потребителям горячей воды не прекращалась.

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