В России захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с ИИ

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. С просьбой проработать вопрос использования видеофиксации нарушений Минцифры поручила комиссия комиссия Госсовета России, выяснили «Известия».

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — уточнил собеседник издания.

По мнению источника газеты в одной из государственных структур, штраф могут теоретически выписать любому человеку, который зарегистрирован в Единой биометрической системе. Современные технологии дадут возможность штрафовать за нарушения в полуавтоматическом режиме так же, как это происходит при нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, власти предлагают упростить процедуру привлечения к ответственности тех граждан, чьи правонарушения попали на камеру видеонаблюдения.