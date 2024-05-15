В Самаре автобус ехал по трамвайным рельсам по встречке

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В ходе мониторинга СМИ и сети интернет, сотрудниками полиции Самарской области выявлена видео-публикация, на которой просматривается автобус ПАЗ, допустивший движение по трамвайным путям встречного направления в г. Самара.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена личность водителя 1992 года рождения, в отношении которого был составлен административный протокол по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ "Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления".