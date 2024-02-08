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Создание лаборатории было профинансировано ПАО «КуйбышевАзот» - стратегическим партнером университета.
«КуйбышевАзот» и Тольяттинский госуниверситет открыли лабораторию
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«КуйбышевАзот» и Тольяттинский госуниверситет открыли лабораторию

8 февраля 2024 15:55
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Создание лаборатории было профинансировано ПАО «КуйбышевАзот» - стратегическим партнером университета.

7 февраля в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоялось торжественное открытие лаборатории «Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды», создание которой было профинансировано ПАО «КуйбышевАзот» - стратегическим партнером университета.

В торжественной церемонии открытии лаборатории, состоявшегося накануне Дня науки, приняли участие ректор ТГУ Михаил Криштал, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко, проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис, директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников, а также студенты и преподаватели учебного заведения.

Ремонт и оснащение лаборатории «Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды» – важный этап в работе Эколого-промышленного консорциума, в который входит ПАО «КуйбышевАзот» и другие промышленные предприятия. Новая лаборатория на базе Института химии и энергетики ТГУ оснащена самым современным оборудованием, что поможет будущим специалистам на практике изучать предметы по направлениям «Химическая технология» и «Экоаналитика». Помещение для практической работы многофункциональное, что позволяет задействовать его сразу по нескольким направлениям, совмещая лабораторные занятия с лекциями и сеансами видеоконференцсвязи (ВКС).

Сотрудничество между ПАО «КуйбышевАзот» и Тольяттинским государственным университетом продолжается на протяжении многих десятилетий. Университет можно по праву назвать кузницей инженерных кадров для предприятия - более 50% работников с высшим образованием окончили в разное время именно ТГУ. Очень важно, что при разработке образовательных программ университет учитывает интересы предприятия. Год от года сотрудничество между ПАО «КуйбышевАзот» и ТГУ совершенствуется, развиваясь и приобретая новые форматы.

Александр Герасименко, Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

- Открытие лаборатории в ТГУ для нашего предприятия – большая честь и дань хорошим традициям развития потенциала Тольятти и Самарской области, как в сфере химического производства, так и в сфере экологии, энергосбережения. Лаборатория «Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды» – органичное продолжение нашей совместной работы, которая закладывает основы будущего города и его промышленного потенциала. Мы рассматриваем ее как инвестиции в новые поколения. Радует, что лаборатория получилась такой красивой и функциональной, где студенты могут наслаждаться работой и получать уникальные знания. Активно развивая сотрудничество с научными учреждениями по созданию новых продуктов и технологий, предприятие уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Для нас это – приоритет №1.

Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета:

– Мы гордимся сотрудничеством с ПАО «КуйбышевАзот», одним из градообразующих предприятий Тольятти, одним из ведущих промышленных предприятий большой химии России и даже мира. «КуйбышевАзот» нас активно поддерживает и это понятно, поскольку больше половины инженерно-технических работников завода – выпускники Тольяттинского госуниверситета. Мы нацелены на то, чтобы студенты уже во время учёбы делали выбор будущего места работы. И пусть их выбор будет в пользу промышленных предприятий Тольятти. Сейчас на открытии лаборатории я с удовольствием послушал наших студентов, посмотрел, как они проводят эксперименты, хорошо понимая, что делают. Благодаря такой лаборатории студенты, приобретая новые знания, получают представление о том, где они будут применяться на «КуйбышевАзоте».

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

Теги: Тольятти Университет

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