Создание системы непрерывного развития талантов как драйвер роста региона: НОЦ «Инженерия будущего» и «Сириус» расширяют сотрудничество

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Во вторник, 26 июля на федеральной территории «Сириус» было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего», образовательным фондом «Талант и успех», федеральной территорией «Сириус» и регионами-соинициаторами НОЦ. Подписи под документом поставили Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров и председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель координационного совета по молодежному НОЦ «Инженерия будущего» Елена Шмелева.

Соглашение предусматривает расширение сферы сотрудничества по таким направлениям как вовлечение интеллектуально-творческой молодежи и талантливых детей в науку и образование, повышение качества образования путём интеграции научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики. Также стороны намерены продвигать образовательные и исследовательские программы с целью совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области медицины и биотехнологии, биоинформатики и вычислительной биологии.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что соглашение станет серьезным импульсом развития науки, образования, технологий для Самарской области и всех субъектов РФ, которые входят в НОЦ «Инженерия будущего», надежным кадровым фундаментом для развития научно-образовательного центра.

«Мы стремимся сотрудничать с лучшими образовательными школами – «Сириус» является именно такой, - отметил Губернатор. - Нет сомнений, что, объединив усилия, мы приземлим эти проекты, создадим наиболее эффективную эко-систему подготовки и развития талантов во всех субъектах РФ, входящих в НОЦ».

Елена Шмелева в свою очередь напомнила, что, создавая «Сириус», Президент России Владимир Путин назвал центр дополнительным мощным ресурсом для развития ведущих педагогических профессиональных школ. И именно на развитие этой модели, на создание новых образовательных программ будет направлена совместная работа в рамках сотрудничества «Сириуса» и НОЦ «Инженерия будущего».

«У Самарской области огромный потенциал и большое количество реализованных проектов в плане поддержки талантливых детей, формирования команд мотивированных школьников, системной поддержки педагогов», - отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус».

В Самаре по модели «Сириуса» работает центр одаренных детей «Вега», а на саму федеральную территорию по различным образовательным программам приехали уже более тысячи детей из нашего региона.

«Для меня основным мотивирующим символом были успехи «Веги», - прокомментировала деятельность центра для одаренных детей Елена Шмелева. - Мы видим, что все больше и больше элементов инфраструктуры становится открытыми для школьников, педагогов, учащихся колледжей, студентов университетов, которые поступают на приоритетные направления».

Также руководитель образовательного фонда «Талант и успех» отметила высокие достижения ребят и педагогов, которые приезжают из Самарской области, а также из регионов НОЦ «Инженерия будущего».

«Мы отмечаем, насколько сильные есть школы, педагогические коллективы. Мы со своей стороны будем предлагать все больше и больше инструментов, которые можно будет использовать и консолидировать», - заверила Елена Шмелева.

Благодаря соглашению механизмы, которые были апробированы на федеральной территории в рамках экспериментального правового режима и в рамках поддержки инновационных кампаний, будут доступны и для научно-образовательного центра.

Главный итог совместной работы, по мнению Елены Шмелевой, - внедрение инновационных проектов на благо страны. «Самое главное - чтобы цепочка инноваций завершалась внедрением. Мы в этом видим свой результат, то, что будет вдохновлять и воодушевлять. Начало интереса – это предметное знание, а финал – его применение на пользу людям, для повышения качества жизни, улучшения городской среды. Именно к такой цели – воплощению в жизнь конкретных проектов – мы и стремимся», - отметила она.

Над реализацией конкретных проектов, воплощением их в жизнь работают и в НОЦ «Инженерия будущего», который сегодня имеет статус научно-образовательного центра мирового уровня.

Глава региона поблагодарил председателя Совета федеральной территории «Сириус» за сотрудничество, которое сегодня выстраивается с НОЦ «Инженерия будущего», а также за решение Елены Шмелевой возглавить координационный совет по молодёжному НОЦ.

«Уверен в том, что будем работать эффективно, достигать поставленных задач. У вас наработан уникальный опыт, методики, которые мы рады брать на вооружение, - обратился к Елене Шмелевой председатель наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего». - Я очень надеюсь, что наше взаимодействие в рамках молодежного НОЦ даёт свои результаты как для нашего региона, для регионов-участников научно-образовательного центра, так и, конечно, для созвездия «Сириус». Уверен, что вместе мы сможем открывать новые звезды на благо нашей страны».

Напомним, деятельность молодежного НОЦ сосредоточена в области ранней профориентации, развития общего и дополнительного образования школьников и студентов в области естественных и технических наук, а также популяризации ключевых технологий НОЦ среди школьников и студентов.

В партнерстве с вузами, корпоративными академиями, высокотехнологическими компаниями и предприятиями реализуются по ключевым и стратегическим направлениям деятельности НОЦ проекты «Сириус-Лето», «Большие вызовы», «Большая перемена», а также интенсивные тематические образовательные смены для одаренных детей.

В рамках НОЦ создано молодежное крыло, ядром которого является Малая академия. Ее основная задача - повысить качество общего и дополнительного образования школьников и студентов в области естественных и технических наук, междисциплинарных направлений, создать условия для индивидуальной и командной работы.

«Я уверен, что такой подход позволит нам выявить настоящих лидеров во всех отраслях. Нашей стране это нужно как никогда. Сейчас время настоящих лидеров. Время людей, которые стремятся раздвигать горизонты, смелых и талантливых», - заявил Дмитрий Азаров.

Создание возможностей для самореализации людей разных возрастов является одной из основных целей национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным.

«Мы рассчитываем, что наше сотрудничество только в начале своего пути. Есть много программ, идей, проектов совместных и начинаний. Я думаю, мы сможем ориентировать школьников на выбор профессий и уже на этом этапе осуществлять коммуникацию с работодателями, особенно по тем отраслям региональной специализации, в которых мы нуждаемся в первую очередь», - обратился к Елене Шмелевой Глава Самарской области, отметив, что в Самарской области нацелены на раннюю профориентацию детей. Один из проектов по профориентации был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» и вошел в ТОП-100 идей, которые были представлены Президенту страны.

В ходе встречи глава образовательного фонда «Талант и успех» озвучила идею об организации профессиональных стажировок с поддержкой со стороны компаний в виде наставничества тех проектов, над которыми работают ребята. По ее мнению, это поможет школьникам в определении специализации, профориентации.

Кроме того, Елена Шмелева обратила внимание, что важно разрабатывать и применять программы сопровождения детей не только в сфере науки и технологии, но и в сфере спорта, искусства.

Дмитрий Азаров согласился, что такая работа крайне важна и сообщил, что на территории Самарской области уделяется большое внимание поддержке творческой молодежи, развито творческое движение среди студентов. Яркой иллюстрацией тому стала XXX юбилейная Российская студенческая весна, которая прошла в Самаре и собрала самых активных, инициативных, талантливых, обладающих лидерскими качествами ребят из всех регионов нашей страны, ДНР и ЛНР.

«Если мы этих ребят зарядим смыслами, идеями о развитии нашей страны, патриотизме, то мы для развития молодежного движения сделаем рывок», - выразил уверенность Губернатор.

В заключение обсуждения Елена Шмелева отметила, что все эти инструменты, программы позволят добиться повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров, а также закрепления их в тех направлениях и в тех регионах, где они сегодня максимально востребованы и полезны.

Сегодня же Елена Шмелева провела для Губернатора Самарской области экскурсию по кампусу и спортивному корпусу образовательного центра «Сириус».

«Я здесь впервые, но рад тому, что уже более тысячи самарских детей здесь побывали. Детей талантливых, детей, которые сегодня уже получают высшее образование, а кто-то уже вносит свой вклад в развитие нашей страны, развивая технологии, наши предприятия, работая на благо всей России», - отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что он как руководитель региона заинтересован в том, чтобы талантливые ребята из Самарской области, а также из регионов-участников НОЦ попадали в «Сириус». Для этого необходимо приложить усилия не только ребенку, но и наставнику – педагогу, тренеру.

«Попасть сюда – это мощнейший импульс саморазвития. И уверен, что все наши регионы заинтересованы, чтобы ребята, занимаясь в центрах для одарённых детей на родной земле, имели возможность побывать здесь, в «Сириусе», где собраны уникальные специалисты, технологии, методики. И конечно, мы наших педагогов и наставниках будем нацеливать на то, чтобы они как можно больше узнавали о ваших подходах в работе на раскрытие талантов детей, обеспечивая действительно единую систему работы с одаренными самыми юными гражданами нашей страны», - отметил Губернатор.

После осмотра инфраструктуры федеральной территории «Сириус» Глава региона сообщил о намерении приземлить на создаваемой площадке межвузовского студенческого кампуса, который планируется построить на территории возле стадиона «Самара Солидарность Арена», Самарский региональный центр для одарённых детей. По мнению Дмитрия Азарова, появление такого центра обеспечит мощнейшую синергию.

«Да, сегодня «Вега» эффективно работает, но точно центру не хватает возможностей. В первую очередь, инфраструктуры для занятий спортом, творчеством, мощнейших лабораторий. Центру «Вега» надо развиваться. Развивается «Сириус» - должны развиваться и все звезды, входящие в созвездие «Сириус» в каждом регионе нашей страны», - выразил уверенность Губернатор.

Фото: НОЦ «Инженерия будущего»