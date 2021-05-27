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Самарские студенты попробовали свои силы в денежно-кредитной политике

27 мая 2021 09:37
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Самарские студенты попробовали свои силы в денежно-кредитной политике

26 мая на площадке «Точки кипения» Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) специалисты Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России провели для студентов игру «Ключевая ставка». 

Игра призвана познакомить участников с целями и принципами денежно-кредитной политики Банка России, помочь разобраться в процедуре принятия решений по ключевой ставке, а также развить навыки командной работы. 

Основная задача для участников — сделать так, чтобы общероссийская инфляция оставалась вблизи 4%. Для этого студентам СГЭУ, разбившимся на команды, необходимо было собрать и проанализировать заданные экономические условия. В итоге им предстояло принять решение об изменении или сохранении уровня ключевой ставки и обосновать его. 

Напомним, ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Изменяя ее, Банк России воздействует на другие ставки в экономике, которые, в свою очередь, влияют на внутренний спрос и инфляцию. Решение Совета директоров Банка России по ключевой ставке основывается на макроэкономическом прогнозе — комплексной оценке экономики, включающей текущую ситуацию и ожидаемые тенденции в экономической динамике на прогнозном горизонте двух-трех лет.

 «В Самаре мы провели такую игру впервые. Студенты СГЭУ получили возможность в игровом формате пройти тот же путь, которым идут эксперты Банка России, готовя решение о ключевой ставке. Сегодня будущие экономисты смогли сами увидеть, сколько важных моментов и нюансов нужно учесть, чтобы принять обоснованное решение, не навредить экономике, обеспечить ценовую и финансовую стабильность», — отметил заместитель начальника экономического отдела Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Кобзев. 

Теги: банк России ключевая ставка студенты финансы

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