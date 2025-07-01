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Перспективы развития российской малой космонавтики обсудят участники симпозиума по наноспутникам в Самаре

1 июля 2025 14:45
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В числе участников - представители Белоруссии и Японии.

Перспективы развития российской малой космонавтики обсудят участники открывшегося сегодня в Самаре Шестого Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2025. Симпозиум организован Самарским университетом им. Королёва и проводится при поддержке Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Академии навигации и управления движением.

"Участниками симпозиума, отмечающего в этом году свое десятилетие, стали более 50 гостей - ученые, инженеры и предприниматели, представляющие академические организации и научные учреждения, университеты, промышленные предприятия и частные космические компании - в основном, конечно же, из России, но также участвуют коллеги из Белоруссии и Японии. Основные темы симпозиума в этом году - перспективные проекты наноспутников для проведения научных исследований в космосе, актуальные проблемы проектирования и эксплуатации наноспутников, а также развитие в России космического образования", - рассказал Игорь Белоконов, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва.

В программе симпозиума - около 60 докладов по самым различным направлениям и темам. Например, представители Института прикладной математики им М.В.Келдыша РАН поделятся своими идеями в разработке проектов миссий малых космических аппаратов к Луне и управления их движением. Ученые Самарского университета им. Королёва представят 13 докладов по различной тематике, в том числе расскажут о результатах семи месяцев работы на орбите университетского наноспутника "СамСат-Ионосфера" и перспективах создания наноспутниковой группировки для мониторинга ионосферы.

Одной из тем обсуждения станет разработка бортовых систем экспериментальных образцов космических аппаратов для формирования группировки спутников Союзного государства России и Белоруссии. Также будет представлен международный проект по созданию орбитальной группировки научно-образовательных спутников стран БРИКС. Руководитель российского представительства японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Ёсио Вада совместно со своими коллегами расскажет об особенностях и возможностях запуска наноспутников из японского экспериментального модуля "Кибо" ("Надежда" по-японски) - научной орбитальной лаборатории на борту Международной космической станции.

"Что интересно, представители японского агентства аэрокосмических исследований сами, по собственной инициативе изъявили желание участвовать в работе нашего симпозиума", - подчеркнул Игорь Белоконов.

По мнению ученого, в ближайшей перспективе можно ожидать роста числа запусков в России наноспутников и увеличения количества задач, которые они смогут выполнять.

"Думаю, что с 2026 года в нашей стране начнется новый этап развития в сфере малых космических аппаратов, особенно наноспутников. За десять лет, прошедших со времени проведения нашего первого симпозиума по наноспутникам, был накоплен огромный опыт и сделаны определенные выводы, в стране появились и встали на ноги частные космические компании, занимающиеся созданием малых космических аппаратов. Эти компании получают финансовую поддержку как от бизнес-структур, так частично и от государства, и можно сказать, что количество в этой сфере сейчас реально переходит в качество. Поэтому, думаю, со следующего года у нас начнется качественно новый этап, который будет характеризоваться яркими примерами той выгоды и пользы, которые может давать широкое применение этого класса космических аппаратов", - отметил Игорь Белоконов.

Симпозиум RusNanoSat-2025 завершит свою работу 3 июля. Заключительным мероприятием станет круглый стол, посвященный объединению усилий университетов, предприятий и академических организаций по подготовке кадров в области космических наук и технологий.

 

Фото: Олеся Орина/Самарский университет

Теги: Самара Университет

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