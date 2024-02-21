Каждый второй самарец планирует изучать иностранный язык в 2024 году

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Все больше россиян учат иностранные языки: Авито Услуги фиксируют рост спроса на репетиторов по языкам с 2020 года, а в 2024-м году он продолжился. Авито Услуги опросили 10 тысяч респондентов по всей России и выяснили, что 44% россиян планируют начать учить хотя бы один иностранный язык в 2024 году. Традиционно английский язык — самый популярный: почти каждый третий (29%) респондент планирует его изучать в этом году. На втором месте — китайский язык (7%). В российский топ также вошли французский и немецкий (4% на каждый), итальянский и испанский (по 3% респондентов) и японский (2%) языки.

Зачем россияне учат языки

68% респондентов хотят учить иностранный язык для личного развития, 38% — для путешествий, 19% — для общения с иностранцами, 18% — для работы, всего 9% — для учебы. Среди респондентов, которые изучают языки для путешествий, больше всего зумеров 18-24 лет (44%) и представителей старшего поколения — старше 65 лет (40%).

Как ищут репетиторов

38% опрошенных планируют изучать выбранный язык на онлайн-курсах, а 63% — самостоятельно через приложения. Очные групповые занятия предпочитает только пятая часть (21%) опрошенных. 32% респондентов выбирают конкретного репетитора только спустя несколько занятий, когда чувствуют свой прогресс.

Рынок репетиторов по европейским языкам. Репетиторы по английскому языку остаются самыми востребованными специалистами в сфере. Спрос на них продолжает расти — в этом январе их искали на 10% чаще, чем в прошлом.

В то же время спрос на китайский язык составил 15% год к году. Активнее всего спрос на изучение китайского вырос в Новосибирске (+221%), Ростове-на-Дону (+215%) и Хабаровске (+171%).