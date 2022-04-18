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42% школьников, учащихся в 11-м классе, на данный момент не определились с профессией и не знают, кем хотят стать в будущем. 30% отмечают, что уже выбрали свое призвание. 28% подростков считают, что планировать в текущей ситуации не стоит, так как жизнь слишком непредсказуема, свидетельствуют данные опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

Из тех, кто определился с призванием, большинство выбрали творческую сферу (21%). Со направлением IT и программированием планируют связать свою жизнь 17% опрошенных. На третьем месте по популярности у современных школьников экономический профиль (13%). Психологию для себя выбрали 9% подростков и такое же количество учеников хотят реализовать себя в технологической сфере. О карьере в области науки мечтают 7% опрошенных. Госслужащими хотят стать 6% школьников и такое же количество респондентов рассматривают для себя медицину, педагогику и юридическое направление, сообщает РИА Новости.

Из тех, кто уже определился с направлением, каждый второй пока не выбрал приоритетный вуз, а треть точно знает и направление, и университет в котором хотят учится.

92% школьников перед сдачей ЕГЭ писали пробные экзамены. Большинство опрошенных (50%) написали их на 60–80 баллов. Каждый четвертый получил на пробниках 50–60 баллов. На минимальный балл пробные ЕГЭ сдали 11% опрошенных. Не перешли минимальный порог 2%, а 1% процент написали на 90–100 баллов.

Среди предметов по выбору в пятерке лидеров у подростков профильная математика, обществознание, иностранный язык, информатика и физика.

На грядущих госэкзаменах за три предмета в сумме каждый третий школьник планирует получить 200-250 баллов. Четверть опрошенных рассчитывают на результат выше 270 баллов, и такое же количество учеников планируют набрать 250–270 баллов. Каждый десятый считает, что не сможет набрать на ЕГЭ более 200 баллов за три предмета.

При выборе будущей профессии каждый второй школьник ориентировался на личный уровень интереса в профессии. Для почти трети опрошенных приоритетом стала перспективность направления и уровень своих возможностей в профессии. 1% школьников продолжают династию.

Главной ценностью в жизни 45% подростков назвали возможность самореализации. 17% считают, что самое важное — быть успешным и зарабатывать много денег. Для 14% главное в жизни — построить большую и крепкую семью. О том, что необходимо все вышеперечисленное в равной степени рассказали 10% респондентов. Для 8% школьников главная ценность — жить в безопасном мире, и 6% считают, что самое необходимое — быть здоровым.

“По данным исследования каждый второй одиннадцатиклассник пока не выбрал приоритетный вуз, а две трети подростков на текущий момент не определились ни с вузом, ни с направлением. Это говорит о том, что уже выбрав предметы, по которым школьники будут писать ЕГЭ, они до сих не понимают, куда потом пойдут учиться. Получается, что в старших классах детям не дают достаточное количество профориентационных инструментов. И это системная проблема, которую надо решать комплексно, начиная со средней школы, и не только на уровне школ, но и на уровне рынка дополнительного образования”, — отмечает генеральный директор MAXIMUM Education Михаил Мягков.