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В Тольяттинском государственном университете состоялся краш-курс #TLTбезДТП

26 ноября 2021 09:47
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В Тольяттинском государственном университете состоялся краш-курс #TLTбезДТП

В Тольяттинском государственном университете состоялся краш-курс #TLTбезДТП, проведенный в рамках регионального Месячника по безопасности дорожного движения  

Ежегодная статистика говорит о том, что большинство ДТП на дорогах происходят из-за управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, неопытности и самоуверенности молодежи. 

Чтобы привлечь внимание молодого поколения к проблеме безопасности на дорогах,  сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции при участии главного врача тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексея Кирсанова, заведующего отделения реанимации и интенсивной терапии ТГКБ № 5 Игоря Бурнаева и руководителя «Центра гражданской защиты городского округа Тольятти» Андрея Дербенева провели краш-курс по безопасности дорожного движения в самом большом университете города.

По словам заместителя начальника тольяттинской Госавтоинспекции подполковника полиции Андрея Капунова, фрагменты резонансных происшествий запоминаются на всю жизнь, особенно если там погибают и получают тяжелые травмы молодые люди. 

Впечатленные увиденным, студенты, участники краш-курса внимательно слушали выступающих, каждый из которых рассказывал о проблемах аварийности со своей профессиональной точки зрения, но смысл каждого выступления был один: «только вместе, неукоснительно соблюдая правила дорожного движения, можно сделать наши дороги безопасными».

Теги: БДД ДТП

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