Молодые ученые и технологические предприниматели Самарской области получат гранты Фонда содействия инновациям

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Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей.

«За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, направленные на поддержку более 400 проектов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инноваторы и разработчики активно используют и региональные возможности. Это, в первую очередь, широкий спектр услуг технопарка «Жигулевская долина».

В число победителей конкурса «Старт - Цифровые технологии-1» вошел резидент технопарка «Жигулевская долина» - ООО «ТАКО». Компания представила проект «Разработка диффузионной нейросети «ТАКО» для создания дизайна в различных областях и проверкой по патентным базам данных с использованием машинного обучения», на реализацию которого получит грант в размере 4 миллиона рублей. «Благодаря победе в конкурсе наша команда сможет сделать генератор дизайна, в частности логотипов, который позволит проверять товарные знаки по патентным базам. Кроме того, мы сможем дальше обучать нейросеть, которая генерирует уникальные логотипы», - отметил руководитель компании «ТАКО» Александр Голодяев.

Победителями конкурса «Старт-Взлёт (очередь II)» в рамках программы «Старт» стали пять инноваторов из Самарской области. Они получат гранты в размере 3 миллионов рублей. «Мы рады, что Фонд содействия инновациям поддержал наш проект «Разработка online сервиса для прогнозирования новых кристаллических материалов для твёрдооксидных топливных элементов». Грант позволит нам существенно ускорить процесс разработки. Вместе с победой и финансированием мы также получили положительные эмоции и чувство, что мы делаем полезное дело для Самарского региона», - отметила Елизавета Морхова, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» СамГТУ, кандидат химических наук.

Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. Он отметил интерес резидентов к профильным конкурсам Фонда в сфере цифровых технологий: «Из более 300 компаний-резидентов «Жигулёвской долины» около половины представляют сферу ИТ. Грантовые программы Фонда содействия инновациям дают разработчикам реальный шанс развить свой проект, довести его до уровня, который будет интересен инвесторам и индустриальным партнёрам».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка "Жигулевская долина"