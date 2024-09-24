Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на темном участке, где дети ходят в школу, в октябре появятся фонари
В Самаре на темном участке, где дети ходят в школу, в октябре появятся фонари
Ответственное отношение к сердцу включает в себя несколько ключевых аспектов.
Самарцам рассказали, какой образ жизни поможет сохранить здоровье сердца
Зерновой Соевый Союз ПФО озвучит результаты работы Агрополигона по 8 культурам.
27 сентября на Агрополигоне «Приволжье» пройдет День Поля 
Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
В этот день атмосферу праздника и озорства создавали актеры-музыканты в ярких костюмах, которые встречали зрителей и гостей около театра.
Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открыл сезон в Театре Моссовета
Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей.
Молодые ученые и технологические предприниматели Самарской области получат гранты Фонда содействия инновациям
Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых.
В САТОБ состоялась премьера оперы Б.Бриттена «Сон в летнюю ночь»
Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.
В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.92
0.34
EUR 103.22
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
Весь список
  • Персональные данные

Молодые ученые и технологические предприниматели Самарской области получат гранты Фонда содействия инновациям

24 сентября 2024 16:46
215
Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей.

Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей.

«За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, направленные на поддержку более 400 проектов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инноваторы и разработчики активно используют и региональные возможности. Это, в первую очередь, широкий спектр услуг технопарка «Жигулевская долина».

В число победителей конкурса «Старт - Цифровые технологии-1» вошел резидент технопарка «Жигулевская долина» - ООО «ТАКО». Компания представила проект «Разработка диффузионной нейросети «ТАКО» для создания дизайна в различных областях и проверкой по патентным базам данных с использованием машинного обучения», на реализацию которого получит грант в размере 4 миллиона рублей. «Благодаря победе в конкурсе наша команда сможет сделать генератор дизайна, в частности логотипов, который позволит проверять товарные знаки по патентным базам. Кроме того, мы сможем дальше обучать нейросеть, которая генерирует уникальные логотипы», - отметил руководитель компании «ТАКО» Александр Голодяев.

Победителями конкурса «Старт-Взлёт (очередь II)» в рамках программы «Старт» стали пять инноваторов из Самарской области. Они получат гранты в размере 3 миллионов рублей. «Мы рады, что Фонд содействия инновациям поддержал наш проект «Разработка online сервиса для прогнозирования новых кристаллических материалов для твёрдооксидных топливных элементов». Грант позволит нам существенно ускорить процесс разработки.  Вместе с победой и финансированием мы также получили положительные эмоции и чувство, что мы делаем полезное дело для Самарского региона», - отметила Елизавета Морхова, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» СамГТУ, кандидат химических наук.

Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. Он отметил интерес резидентов к профильным конкурсам Фонда в сфере цифровых технологий: «Из более 300 компаний-резидентов «Жигулёвской долины» около половины представляют сферу ИТ. Грантовые программы Фонда содействия инновациям дают разработчикам реальный шанс развить свой проект, довести его до уровня, который будет интересен инвесторам и индустриальным партнёрам».

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка "Жигулевская долина"

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прошло корпоративное мероприятие «Футбольная семья», объединившее сотрудников компании и членов их семей.
23 сентября 2024, 14:48
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
Прошло корпоративное мероприятие «Футбольная семья», объединившее сотрудников компании и членов их семей. Новости компаний
526
Представители ТОАЗа познакомили будущих специалистов с предприятием посредством виртуальной экскурсии, рассказали про стипендиальные программы, выстроенную систему наставничества, а также про ключевые и востребованные профессии.
19 сентября 2024, 14:52
«Тольяттиазот» начал проводить установочные сессии в образовательных учреждениях Самарской области
Представители ТОАЗа познакомили будущих специалистов с предприятием посредством виртуальной экскурсии, рассказали про стипендиальные программы, выстроенную... Новости компаний
756
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом.
16 сентября 2024, 19:09
Тольяттинец 11 лет проведет в колонии за убийство отца 
В ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, он нанес ему несколько ударов ножом. Закон
787
В центре внимания
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
403
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
887
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
1069
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
870
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
1085
Весь список