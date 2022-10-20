Владимир Путин поздравил со 110-летием коллектив ОДК-Кузнецов

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив самарского предприятия ОДК-Кузнецов Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха со 110-летием создания.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России. Отдельное внимание Президент уделил самоотверженному труду коллектива завода в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях эвакуации было обеспечено бесперебойное производство авиационных двигателей для штурмовиков Ил-2.

«У ваших предприятий славная, богатая трудовыми свершениями история. Во многом благодаря профессионализму и самоотверженности талантливых учёных, конструкторов, инженеров, специалистов коллективы заводов всегда с честью выполняли ответственные государственные задачи, вносили значимый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях – и в Москве, и на новой производственной площадке в Куйбышеве – они надёжно обеспечивали авиационными двигателями боевые самолёты Военно-воздушных сил РККА, приближая Победу.

Важно, что нынешнее поколение заводчан трудится основательно, с полной отдачей, широко внедряет передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах Министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний. И конечно, отрадно, что вы бережно храните преемственность поколений, продолжаете замечательные традиции, заложенные ветеранами», - говорится в телеграмме главы государства.

СПРАВКА

ПАО «ОДК-Кузнецов» ведет отсчет своей истории с 1912 года. В 1941 г. завод был эвакуирован из Москвы в г. Куйбышев (ныне — Самара). Предприятие названо в честь генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, под руководством которого было создано 57 оригинальных и модифицированных авиационных и ракетных двигателей марки «НК».

Продукция ПАО «ОДК-Кузнецов» имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации Военно-космических сил России. На предприятии были сконструированы, произведены и технически обслуживаются двигатели НК-12 для самолетов Ту-95МС, НК-25 для Ту-22М3 и НК-32 для Ту-160. В 2020 г. предприятием возобновлено серийное производство двигателей НК-32 серии 02 для модернизированного Ту-160.

Самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа «Союз». 100% пилотируемых российских космических пусков и до 80% коммерческих производится с использованием двигателей РД-107/108 и их модификаций, произведенных ПАО «ОДК-Кузнецов».

Газотурбинные двигатели «наземного» применения НК-12СТ, НК-14СТ, и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт сегодня используются в составе газоперекачивающих агрегатов ПАО «Газпром», нефтегазовой перерабатывающей промышленности России и иностранных газовых компаний.

В настоящее время в ПАО «ОДК-Кузнецов» ведутся работы по разработке и внедрению в серийное производство перспективного изделия большой мощности.

Напомним, что в рамках мероприятий, приуроченных к 110-летию отечественного двигателестроения, на площади Славы стартовала интерактивная программа, посвященная ОДК-Кузнецов: на медиаэкранах монумента «Гордость, честь и слава Самарской области» для горожан круглосуточно транслируется видеоролик о предприятии.