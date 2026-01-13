Самарские двигатели надежно отработали во время запусков ракет типа «Союз-2» в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские двигатели надежно отработали во время запусков ракет типа «Союз-2» в 2025 году

180
Самарские двигатели надежно отработали во время запусков ракет типа «Союз-2» в 2025 году

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), в 2025 году обеспечили 13 запусков космических ракет-носителей типа «Союз-2» с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

В ходе 12 пусков в составе ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» на I и II ступенях успешно отработали двигатели РД-107А/108А. Один запуск состоялся с двигателем НК-33А на I ступени российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в». Ракеты выводили на орбиту космические аппараты различного назначения, а также доставляли к Международной космической станции (МКС) экспедиции и грузы.

Двигатели ОДК в 2025 году обеспечили доставку к МКС международных экипажей 73-й и 74-й длительных экспедиций, а также трёх «грузовиков» для обеспечения жизнедеятельности станции.

20 августа в результате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур на полярную орбиту был выведен космический аппарат «Бион-М» № 2. Главная цель запуска – изучение аспектов воздействия условий, близких к условиям дальнего космоса, на живые организмы.

Знаковый пуск состоялся 28 декабря с космодрома Восточный – на орбиту была отправлена группировка из 52 российских и иностранных спутников, в том числе формата CubeSat. Этот старт стал двадцатым для амурского космодрома.

«Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии, которое сегодня входит в ОДК. Статистическая надежность двигателей – 99,9%. На сегодняшний день доля предприятия ОДК-Кузнецов в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2005 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108», - отметили в ОДК.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга у Земли у РД-107А (первая ступень) составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
27 ноября 2025, 15:11
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний. Общество
1543
Космическому кораблю «Прогресс МС-31» предстоит доставить к МКС почти 2,5 т грузов: аппаратуру, оборудование, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы.
04 июля 2025, 12:26
Двигатели ОДК обеспечили доставку грузов к Международной космической станции 
Космическому кораблю «Прогресс МС-31» предстоит доставить к МКС почти 2,5 т грузов: аппаратуру, оборудование, одежду, питание, медицинские и... Новости компаний
1229
22 августа 2024, 10:38
В ОДК-Кузнецов состоялся флешмоб «День флага России»
В обеденный перерыв 50 молодых специалистов выстроились в три колонны, каждая из которых  держала один из цветов национального флага. Общество
1596
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
375
Весь список