Самарские двигатели надежно отработали во время запусков ракет типа «Союз-2» в 2025 году

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), в 2025 году обеспечили 13 запусков космических ракет-носителей типа «Союз-2» с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

В ходе 12 пусков в составе ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» на I и II ступенях успешно отработали двигатели РД-107А/108А. Один запуск состоялся с двигателем НК-33А на I ступени российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в». Ракеты выводили на орбиту космические аппараты различного назначения, а также доставляли к Международной космической станции (МКС) экспедиции и грузы.

Двигатели ОДК в 2025 году обеспечили доставку к МКС международных экипажей 73-й и 74-й длительных экспедиций, а также трёх «грузовиков» для обеспечения жизнедеятельности станции.

20 августа в результате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур на полярную орбиту был выведен космический аппарат «Бион-М» № 2. Главная цель запуска – изучение аспектов воздействия условий, близких к условиям дальнего космоса, на живые организмы.

Знаковый пуск состоялся 28 декабря с космодрома Восточный – на орбиту была отправлена группировка из 52 российских и иностранных спутников, в том числе формата CubeSat. Этот старт стал двадцатым для амурского космодрома.

«Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии, которое сегодня входит в ОДК. Статистическая надежность двигателей – 99,9%. На сегодняшний день доля предприятия ОДК-Кузнецов в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2005 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108», - отметили в ОДК.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга у Земли у РД-107А (первая ступень) составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.