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В Тольятти создадут первый в РФ завод по серийному выпуску гражданских дронов

19 апреля 2023 14:28
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Запуск производства в Тольятти намечен на начало 2024 года — планируется выйти на производительность более чем 3 тыс. БАС.

Компания «Транспорт будущего» (входит в группу компаний «Эфко») завершила сделку по приобретению площадки в особой экономической зоне «Тольятти» . Она приступает к строительству там первого в России завода по серийному производству гражданских грузовых беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель компании.

Производство будет размещено на площадке площадью более 40 тыс. кв. м. Там будут собирать семь модификаций БАС — как тяжелых грузовых, так и массой менее 30 кг.

Как рассказали «Известиям» в компании, речь идет не только об итоговой сборке самих дронов, но и о производстве для них всех ключевых структурных элементов: винтов, двигателей, драйверов, деталей корпуса и даже авионики.

Сейчас в модельном ряду дочки «Эфко» две модификации — аэротакси и большой грузовой дрон взлетной массой до 700 кг. На текущий момент собрано около 50 БАС.

Запуск производства в Тольятти намечен на начало 2024 года — планируется выйти на производительность более чем 3 тыс. БАС.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Тольятти

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