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В технопарке «Жигулевская долина» представили сканирующее оборудование

17 мая 2024 14:35
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Темой обсуждения стало оборудование для лазерного 3D-сканирования, которое значительно упрощает процесс измерения и реверс-инжиниринг деталей, узлов и изделий.

Региональный центр инжиниринга в технопарке «Жигулёвская долина» продолжает цикл встреч-презентаций, на которых представителей промышленных, научных и инжиниринговых предприятий знакомят с современным оборудованием для 3Д-сканирования.

16 мая в выставочном зале конгресс-центра технопарка прошло мероприятие РЦИ «Современные инструменты реверс-инжиниринга. Обзор сканирующего оборудования SHINING 3D». Соорганизатором встречи выступила компания «КВАЛИВЭД», партнёром – компания «3Д Вижн Дистрибьюшен».

Темой обсуждения стало оборудование для лазерного 3D-сканирования, которое значительно упрощает процесс измерения и реверс-инжиниринг деталей, узлов и изделий. Современные сканеры позволяют получать высокоточные трехмерные модели объектов, что сокращает финансовые и временные затраты на производство и разработку узлов, деталей и оснастки. Компания OOO «3Д Вижн Дистрибьюшен представила участникам мероприятия основную линейку 3D-сканеров SHINING, при этом ряд сканеров был продемонстрирован широкому кругу отечественных пользователей впервые.

Илья Виноградов, генеральный директор OOO «3Д Вижн Дистрибьюшен» подчеркнул, что 3D-сканирование применяется в первую очередь в реверс-инжиниринге: «Изделия, которые мы долгое время покупали за границей, сейчас необходимо изготавливать самим. Мы хотим, чтобы компании, которые обладают техническим потенциалом, увидели, что для каждой задачи по 3D-сканированию есть оборудование с различными возможностями».

Иван Борисов, технический директор ООО «Кваливэд» отметил, что на мероприятии собралась ключевая аудитория, которая обладает необходимыми компетенциями: «Звучали вопросы от специалистов, которые уже работают на подобном оборудовании. Мы надеемся, что наше консультирование помогает местным предприятиям идти в ногу со временем и понимать, какое оборудование оптимально решает их задачи».

Участниками мероприятия стали более 60 представителей промышленных компаний региона, в том числе резиденты технопарка «Жигулёвская долина». Отзывом об актуальности таких встреч поделился Роман Давыдов, коммерческий директор компании-резидента – студии реверс-инжиниринга «Иннопол-Технологии»: «Сегодня было представлено оборудование классом выше, чем то, на котором работаем мы. На мероприятии была возможность найти потенциальных партнёров – коллег, которые занимаются реверс-инжинирингом. В такой кооперации мы можем решить задачи по импортозамещению».

Получить консультацию по поводу представленного оборудования и технологий, а также заказать услуги Регионального центра инжиниринга можно по единому номеру технопарка: (8482) 93-00-93.

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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