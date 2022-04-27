В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги «Недели без турникетов»

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Более трехсот старшеклассников Самарской области посетили Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. «ОДК-Кузнецов» подвел итоги Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая в этом году длилась вдовое дольше в честь 110-летия предприятия.

С 11 по 26 апреля в рамках «Недели без турникетов» на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха проведено 11 экскурсий для учеников 10-х и 11-х физико-математических классов опорных школ предприятия.

Школьники ознакомились с экспозицией музея «ОДК-Кузнецов», где представлены образцы выпущенной на предприятии техники: от созданных в начале прошлого века поршневых отечественных изделий до современных газотурбинных и ракетных двигателей.

Учащиеся посетили новое инструментальное производство «ОДК-Кузнецов», оснащенное высокотехнологичным оборудованием, где изготавливаются инструмент и оснастка для основного производства, а также детали для перспективных двигателей. Экскурсии для старшеклассников прошли в комплексе окончательной сборки газотурбинных и ракетных двигателей, а также центре специализации «Коробки приводов и агрегатов», в котором на высокопроизводительном и высокоточном оборудовании производятся и проходят контроль качества детали с зубчатым зацеплением. Во всех подразделениях со школьниками общались специалисты, непосредственно работающие в этих цехах, поэтому ребята смогли узнать не только общие факты о предприятии, но и из первых уст услышать о рабочих и инженерных профессиях, о путях построения карьеры в производстве.

«ОДК-Кузнецов» большое внимание уделяет вопросу привлечения квалифицированных кадров на предприятие. Для этого ведется ранняя профориентационная работа, которая на первом этапе должна быть направлена на выявление увлеченной техникой молодежи. «Неделя без турникетов» — это возможность показать школьникам современное производство, чтобы они своими глазами увидели, как сегодня выглядит завод, и в будущем их интерес к точным наукам перерос в желание развиваться в профессии двигателестроителя. – отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Для будущих абитуриентов «ОДК-Кузнецов» реализует программы целевого обучения совместно с ведущими техническими вузами региона. Стартовал расширенный набор студентов для обучения в Самарском университете имени С.П. Королева по программе подготовки инженеров-конструкторов нового поколения «Крылья Ростеха». Совместно с Самарским техническим университетом по программе целевого обучения в текущем году будет создана пилотная группа по подготовке технологов в рамках проекта «Инженерный старт». Мы ставим перед собой задачу подготовки специалистов высокой квалификации для быстроразвивающегося предприятия».