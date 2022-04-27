В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги «Недели без турникетов»

Я нашел ошибку
Главные новости:
 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.
На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу
В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.
В СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет"
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Ка захстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги «Недели без турникетов»

27 апреля 2022 13:05
114
В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги «Недели без турникетов»

Более трехсот старшеклассников Самарской области посетили Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. «ОДК-Кузнецов» подвел итоги Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая в этом году длилась вдовое дольше в честь 110-летия предприятия. 

С 11 по 26 апреля в рамках «Недели без турникетов» на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха проведено 11 экскурсий для учеников 10-х и 11-х физико-математических классов опорных школ предприятия.

Школьники ознакомились с экспозицией музея «ОДК-Кузнецов», где представлены образцы выпущенной на предприятии техники: от созданных в начале прошлого века поршневых отечественных изделий до современных газотурбинных и ракетных двигателей.

Учащиеся посетили новое инструментальное производство «ОДК-Кузнецов», оснащенное высокотехнологичным оборудованием, где изготавливаются инструмент и оснастка для основного производства, а также детали для перспективных двигателей. Экскурсии для старшеклассников прошли в комплексе окончательной сборки газотурбинных и ракетных двигателей, а также центре специализации «Коробки приводов и агрегатов», в котором на высокопроизводительном и высокоточном оборудовании производятся и проходят контроль качества детали с зубчатым зацеплением. Во всех подразделениях со школьниками общались специалисты, непосредственно работающие в этих цехах, поэтому ребята смогли узнать не только общие факты о предприятии, но и из первых уст услышать о рабочих и инженерных профессиях, о путях построения карьеры в производстве.    

«ОДК-Кузнецов» большое внимание уделяет вопросу привлечения квалифицированных кадров на предприятие. Для этого ведется ранняя профориентационная работа, которая на первом этапе должна быть направлена на выявление увлеченной техникой молодежи. «Неделя без турникетов» — это возможность показать школьникам современное производство, чтобы они своими глазами увидели, как сегодня выглядит завод, и в будущем их интерес к точным наукам перерос в желание развиваться в профессии двигателестроителя. – отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Для будущих абитуриентов «ОДК-Кузнецов» реализует программы целевого обучения совместно с ведущими техническими вузами региона. Стартовал расширенный набор студентов для обучения в Самарском университете имени С.П. Королева по программе подготовки инженеров-конструкторов нового поколения «Крылья Ростеха». Совместно с Самарским техническим университетом по программе целевого обучения в текущем году будет создана пилотная группа по подготовке технологов в рамках проекта «Инженерный старт». Мы ставим перед собой задачу подготовки специалистов высокой квалификации для быстроразвивающегося предприятия».

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество
21 апреля 2022, 13:40
«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество
Активно развивающийся и модернизирующийся завод готов уже сейчас принять сотни выпускников технических специальностей, а также расширять целевой набор. Новости компаний
745
В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профмастерства
18 апреля 2022, 12:48
В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профмастерства
Масштабные соревнования были проведены на 8 учебно-производственных площадках. Новости компаний
788
Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым
15 апреля 2022, 13:00
Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым
Специалисты предприятия уже прошли обучающие видеокурсы. Новости компаний
938
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
454
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1121
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
466
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
483
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
692
Весь список