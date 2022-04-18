В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профмастерства

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В «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства «ПрофКузнецов». Работники состязались в теории и практике по 11 компетенциям. Масштабные соревнования были проведены на 8 учебно-производственных площадках.

Награждение победителей конкурса «ПрофКузнецов» состоялось в корпусе производства компрессоров, открытом в конце прошлого года. Лучшим токарям и фрезеровщикам, работающим на станках с программным управлением, слесарям-сборщикам и испытателям двигателей, сварщикам, контролерам, технологам и конструкторам управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев вручил ценные призы, денежные сертификаты и памятные знаки.

Конкурс включал в себя теоретический экзамен и практическую часть. Практические задания по большинству компетенций выполнялись участниками в подразделениях предприятия: токари и фрезеровщики, работающие на станках с программным управлением, соревновались на новейшем оборудовании, слесари-сборщики – в «Фабрике процессов» предприятия, испытатели двигателей – на испытательной базе «ОДК-Кузнецов» «Винтай», мастера участков и наставники – в «Точке кипения Hi-Tech», контролеры – в классах учебного центра.

В проведении конкурса также были задействованы площадки образовательных учреждений – Самарского университета, Самарского Политеха и Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, где демонстрировали свои знания и умения инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, сварщики и токари-универсалы. Преподаватели учебных заведений также выступали в качестве авторов заданий и экспертов по отдельным компетенциям.

Победители и призеры конкурса получили денежные премии и сувениры с корпоративной символикой. В течение календарного года с момента оглашения результатов «ПрофКузнецов» победителям будет выплачиваться ежемесячная надбавка к заработной плате. Также для участников конкурса, занявших первые места, предусмотрено досрочное повышение разряда или категории по профессии.

«Системная работа по повышению эффективности предприятия состоит в одновременной модернизации производства и работе над профессиональными компетенциями сотрудников. Конкурс «ПрофКузнецов» был задуман так, чтобы не только выявить лучших по профессиям, но и позволить участникам понять, над чем стоит поработать, каких знаний не хватает, наметить дальнейшую траекторию профессионального развития, – сообщил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Кроме того, по многим компетенциям в ходе состязаний было проведено обучение, для мастеров прошли управленческие тренинги, поэтому конкурс – это еще один инструмент для преобразований».

По итогам состязаний в номинации «Мастер участка» победила работница механосборочного комплекса предприятия Елена Бобкова. Среди инженеров-технологов, принявших участие в конкурсе, лучшим стал начальник технологического бюро цеха изготовления арматуры и трубопроводов ОП «Управленческий» Артем Белицкий. Лучшим слесарем-сборщиком признан Максим Иванов, работник комплекса окончательной сборки газотурбинных двигателей. В номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» победил наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Эльдар Рамазанов. В номинации «Контролер» наивысший результат по итогам конкурса продемонстрировала Екатерина Воронина, контролер станочных и слесарных работ цеха механической обработки и сборки узлов двигателей. В номинации «Лучший испытатель» победил Вадим Бабин, работник цеха испытаний двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Юрий Ручкин, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением комплекса механообработки и сборки победил в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ». В номинации «Сварочные технологии» победил Антон Абаньков, электрогазосварщик механосборочного подразделения. Андрей Быданов победил в номинации «Токарь-универсал». Андрей – работник цеха изготовления арматуры и трубопроводов ОП «Управленческий». Владислав Емельянов, оператор станков с программным управлением инструментального производства «ОДК-Кузнецов», победил в номинации «Наставник». Лучшим инженером-конструктором по результатам конкурса стал Николай Миронов, работник отдела теплофизики и газодинамики опытно-конструкторского бюро предприятия.

В качестве экспертов на конкурсе выступили опытные работники «ОДК-Кузнецов», деятельность которых непосредственно связана с профильными компетенциями.

Неформальное название конкурса профессионального мастерства – «ПрофКузнецов» - было выбрано в результате голосования в соцсетях «ОДК-Кузнецов». Его автор – работник производства ракетных двигателей Валентин Сульянов, который