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В ОДК-Кузнецов наградили работников – призеров всероссийского экологического диктанта

22 декабря 2023 10:22
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В ОДК-Кузнецов наградили работников – призеров всероссийского экологического диктанта

На самарском предприятии ОДК-Кузнецов (входит объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) прошло награждение сотрудников, которые стали победителями Всероссийского экологического диктанта. В этом году более 100 работников предприятия приняли участие в проекте по повышению уровня экологической грамотности.

В ОДК-Кузнецов наградили 14 победителей, набравших максимальное количество баллов по итогам экологического диктанта. Дипломы участников и благодарственные письма вручил технический директор Владимир Стогов

Он подчеркнул, что предприятие является выскокотехнологичным и следует принципам социальной ответственности за сохранение окружающей при производстве двигателей.

«Экологический диктант способствует приобщению к осознанному поведению и экологическому мышлению. Если мы будем грамотно вести себя в быту, то и на предприятии тоже будем использовать ресурсы более рационально, создавать комфортную среду вокруг себя. Очень приятно, что с каждым годом становится все больше участников экодиктанта. Кроме работников нашего предприятия к этой акции привлекается молодое поколение, которое будет поддерживать и развивать эту идею, строить будущее», – сказал технический директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Владимир Стогов.

Впервые в проекте приняли участие дети работников предприятия. Ребята стали обладателями дипломов II и III степеней в возрастных категориях до 12 и до 18 лет.

«Кузнецовцы» отвечали на вопросы диктанта в онлайн-формате и проверили свои знания  об экологии и экологической безопасности.

Всероссийский экологический диктант проводится ежегодно в целях формирования экологической культуры и повышения уровня экологической грамотности, стимулирования к участию в природоохранной деятельности.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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