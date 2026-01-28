Сегодня в областном главке полиции вручили почетные награды Юрию Левичеву и Владимиру Евсееву

В областном главке полиции прошло чествование ветерана МВД России и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.

Сегодня, в областном главке полиции в торжественной обстановке ветерану МВД подполковнику милиции в отставке Юрию Левичеву и председателю Общественного совета при Отделении МВД России по Елховскому району Владимиру Евсееву вручили почетные награды – медали «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения» и поздравили с юбилеем.

В мероприятии приняли участие почетные гости, среди которых присутствовали: начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ирина Тарпанова, руководитель Музея истории органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Марина Рачиба, подполковник милиции в отставке Сергей Коровяковский и главный редактор газеты «Право» Татьяна Симдянова.

Награждая юбиляров, председатель Самарской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов выразил им свою признательность и с благодарностью отметил их неоценимый вклад в патриотическое и профессиональное воспитание молодых сотрудников, а также укрепление ветеранского движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО