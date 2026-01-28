В России вырос спрос на  магические атрибуты 

В России за 2025 год в четыре раза вырос спрос на осиновые колья, средний чек покупки — 333 руб., следует из анализа IT-компании «АТОЛ Онлайн». Компания специализируется на оборудовании и ПО для автоматизации торговли, передает РБК.

Всего спрос на магические атрибуты за год вырос на 50%. Доля продаж оберегов в исследуемой выборке составила 36%, при этом спрос на них увеличился в 2,2 раза.

Покупки рун выросли на 54%. При этом спрос на карты таро уменьшился на 5%.

В исследовании указано, что россияне стали значительно чаще приобретать стеклянные шары (рост спроса — 101%). Кроме того, увеличился спрос на куклы вуду — на 63%, маятники для биолокации (34%) и на черные свечи (8%).

Данные основаны на анализе обезличенных данных сервиса «АТОЛ Онлайн», охватывающего 5,7 млн чеков (за 2024 и 2025 годы).