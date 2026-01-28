5 февраля в Самарской области изменится расписание электричек

5 февраля изменится расписание электричек на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы в связи с проведением работ на указанной территории.

5 февраля текущего года изменится расписание движения пригородных поездов на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы 450media.ru со ссылкой на пригородную пассажирскую компанию.



Данная мера связана с проведением работ на указанной территории.



В связи с этим отменяются следующие поезда:



- № 7374 Жигулевск (отправление в 10:59) – Жигулевское Море (прибытие в 11.13)

- № 7118/7117 Тольятти (отправление в 10:58) – Новокуйбышевская (прибытие в 13.18)

- № 7110/7120/7119 Новокуйбышевская (отправление в 13:31) – Тольятти (прибытие в 15:54).



А вот № 7112/7111 Новокуйбышевская (отправление в 07:43) – Тольятти (прибытие в 10:03) проследует по измененному расписанию. Он стартует в 06:34 и доберется до Автограда в 08:58.



Перемены ожидают и поезд № 7373 Жигулевское Море (отправление в 09:51) – Жигулевск (прибытие в 10:07) 5 февраля его путь займет временной промежуток с 08:51 до 09:07.

Поезд № 7375 Жигулевское Море (отправление в 15:40) – Жигулевск (прибытие в 15:56) будет находиться в дороге с 16:34 до 16:50.

Фото: pxhere.com