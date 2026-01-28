5 февраля в Самарской области изменится расписание электричек

Я нашел ошибку
Главные новости:
5 февраля изменится расписание электричек на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы в связи с проведением работ на указанной территории.
АТОЛ: спрос россиян на осиновые колья в 2025 году вырос в четыре раза.
Прием работ для участия во втором сезоне конкурса «Время смыслов» открыт до 28 февраля 2026 года.
Температура воздуха 29 января в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
28 января жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.
В ГУ МВД СО 28 января прошло чествование ветерана МВД России и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
В Самаре хотят подвести метро к ЖД вокзалу
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
0.54
EUR 90.93
0.64
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
5 февраля изменится расписание электричек на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы в связи с проведением работ на указанной территории.

5 февраля текущего года изменится расписание движения пригородных поездов на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы 450media.ru со ссылкой на пригородную пассажирскую компанию.

Данная мера связана с проведением работ на указанной территории.

В связи с этим отменяются следующие поезда:

- № 7374 Жигулевск (отправление в 10:59) – Жигулевское Море (прибытие в 11.13)
- № 7118/7117 Тольятти (отправление в 10:58) – Новокуйбышевская (прибытие в 13.18)
- № 7110/7120/7119 Новокуйбышевская (отправление в 13:31) – Тольятти (прибытие в 15:54).

А вот № 7112/7111 Новокуйбышевская (отправление в 07:43) – Тольятти (прибытие в 10:03) проследует по измененному расписанию. Он стартует в 06:34 и доберется до Автограда в 08:58.

Перемены ожидают и поезд № 7373 Жигулевское Море (отправление в 09:51) – Жигулевск (прибытие в 10:07) 5 февраля его путь займет временной промежуток с 08:51 до 09:07.

Поезд № 7375 Жигулевское Море (отправление в 15:40) – Жигулевск (прибытие в 15:56) будет находиться в дороге с 16:34 до 16:50.

 

Фото:  pxhere.com

В центре внимания
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
220
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
262
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
313
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
448
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
556
Весь список