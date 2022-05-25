Упрощенная версия Lada Granta появится у дилеров во второй половине июня

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Первой моделью «АвтоВАЗа», которая будет выпущена после затянувшегося простоя, станет Lada Granta в упрощенной версии. Их поступление в салоны ожидается во второй половине июня, рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры.

По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, полагает он. Более точные данные по комплектациям появятся не ранее следующей недели, сказал Подщеколдин «Ведомостям».

Знает о появлении упрощенной Granta во второй половине июня и топ–менеджер крупного московского автодилера. По его словам, покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник «Ведомостей». Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.

Похоже, в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности, говорит источник «Ведомостей» в федеральном автодилерском холдинге. Он также подтвердил, что в следующей комплектации появятся электростекла и усилитель руля. Стоимости новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб., говорит он.

Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте «АвтоВАЗа». В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.

«АвтоВАЗ» уже выпускал машины в урезанной комплектации. Еще летом 2021 г. из–за дефицита микрочипов компания какое–то время производила Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации «комфорт лайт» – без мультируля с функцией круиз–контроля и мультимедийной системы. Такие машины стоили лишь на 10 000–13 000 руб. дешевле, чем с указанными опциями, но зато были в наличии у дилеров.

Выпуск машин на «АвтоВАЗе» возобновится «буквально в начале следующего месяца», пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода. Его слова передал «Интерфакс». По словам Соколова, «АвтоВАЗ» должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.

Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.

За это время у компании успел смениться основной акционер и гендиректор. Это произошло из-за ухода Renault Group из России («Ведомости» писали об этом 26 апреля). Французский концерн продал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 руб. подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Блокпакет (32%) остался у «Ростеха». Руководителем предприятия вместо француза Николя Мора стал экс-министр транспорта Максим Соколов, а главой совета директоров вместо гендиректора бизнес–подразделения Dacia–Lada Дени Ле Вота – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.