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«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием

27 сентября 2022 13:40
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«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием

Студенты целевого обучения Самарского университета им С.П. Королева и Самарского государственного технического университета посетили предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха). Первокурсники знакомятся с заводом, на котором им предстоит проходить практику и работать, став специалистами. 

В 2022 году договор на целевое обучение с самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха заключили 76 студентов, 34 из них – участники уникального образовательного проекта «Крылья Ростеха», еще 15 – студенты группы «Инженерный старт». Эти ребята с первых дней учебы в вузе ориентированы на производственные задачи предприятия.

Будущие инженеры посетили цеха инструментального, гальванического и механообрабатывающего производств. Специалисты ОДК-Кузнецов рассказали «целевикам» о современном оборудовании, о специфике работы инженерного и рабочего персонала. Студенты увидели, насколько трудоемким и сложным является процесс создания двигателя и как важно, чтобы все операции выполнялись высококвалифицированными специалистами.

После экскурсии по предприятию для учащихся была организована встреча в Точке кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов с управляющим директором ОДК-Кузнецов Алексеем Соболевым и профильными руководителями. Ребята узнали о преимуществах работы на заводе и поделились первыми впечатлениями от учебы.

«В 2022 году мы во второй раз набрали студентов в проект «Крылья Ростеха», удвоив число «целевиков». Эти 34 первокурсников – будущие конструкторы ОКБ ОДК-Кузнецов. Студенты Самарского политеха, набранные в группу «Инженерный страт», - наши будущие технологи. Также в этом году принято 13 студентов по направлению «Информационные технологии», - рассказывает директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ольга Красавина. – Запрос на всех этих специалистов в отрасли как никогда высок: ускоренное импортозамещение и цифровизация производств требуют постоянного притока профильных специалистов, а программы целевого обучения позволяют нам адаптировать их к потребностям предприятия еще в процессе учебы. Это долгосрочная, но очень эффективная кадровая стратегия».  

Впереди студентов ждут новые встречи с представителями ОДК-Кузнецов. Уже сейчас определено, что одна из них будет посвящена IT-технологиям, применяющимся на предприятии, где уделяется особое внимание цифровизации как в проектировании двигателей, так и в производственных процессах.

СПРАВКА:

В 2022 году Госкорпорация направит на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках образовательного проекта «Крылья Ростеха». 

Теги: ОДК-Кузнецов

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