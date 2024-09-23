Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник

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ТОАЗ организовал корпоративное мероприятие «Футбольная семья», объединившее сотрудников компании и членов их семей. Инициатором спортивного события выступила профсоюзная организация предприятия.

Программа праздника включала в себя эстафеты и конкурсы, в которых принимали участие игроки корпоративной команды по футболу и представители различных цехов ТОАЗа. Для зрителей было организовано профессиональное фристайл-шоу, а также мастер-класс от футбольной школы г. Тольятти «Импульс».

Корпоративные мероприятия в формате семейного праздника — традиционная составляющая социальной политики, которую реализует «Тольяттиазот». Помимо футбольных фестивалей для сотрудников Компании проводятся праздники на льду «Хоккейный Новый год», турниры и чемпионаты по различным видам спорта.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО «ТОАЗ»:

Спортивные мероприятия в «Тольяттиазоте» проводятся несколько раз в год. Подобные семейные занятия физической культурой пользуются у сотрудников Компании популярностью. С каждым разом в фестивалях принимает участие все больше профессионалов и любителей спорта. И главное — на праздник они приходят с детьми, прививая подрастающему поколению семейные традиции и принципы здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба АО «ТОАЗ»