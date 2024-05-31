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«Тольяттиазот» девятый год подряд стал победителем конкурса «Благотворитель года», который в 2024 году приурочен к 287-летию «Ставрополя — Тольятти». Главный инженер компании Андрей Кургин также отмечен Почетным знаком Думы г.о. Тольятти «За заслуги перед городским сообществом». Обе награды вручили на торжественном приеме главы Тольятти Николая Ренца в честь Дня города.

В 2023 году на социальные и благотворительные программы ТОАЗ направил 122 млн рублей. Ключевыми сферами поддержки стали образование, экология, культура и спорт. Одна из важнейших мер социальной ответственности «Тольяттиазота» — помощь регионам.

Содействие осуществлялось в рамках специализированных программ «ТОАЗ — детям», «ТОАЗ — спорту», «ТОАЗ — регионам», а также грантового конкурса общественных инициатив «Химия добра». Так, при поддержке компании были открыты инклюзивные площадки в дошкольных учреждениях и инженерно-технические классы в школах г.о. Тольятти, организованы работы по благоустройству территорий и восстановлению зеленой зоны городского округа, разработаны новые туристические маршруты и проведены международные и всероссийские спортивные турниры.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» ежегодно подтверждает высокий статус благотворителя. Социальные инвестиции в регионе присутствия являются важнейшей частью корпоративной политики предприятия. Таким образом мы помогаем региону развиваться и решать проблемы, волнующие общественность. Тема благотворительности близка и сотрудникам компании: здесь работают много эковолонтеров, почетных доноров и общественников некоммерческих организаций и объединений. Совет молодежи ТОАЗа часто становится участником благотворительных акций.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»