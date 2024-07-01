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ТОАЗ поздравил выпускников подшефных школ города

1 июля 2024 16:47
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Ученики образовательных учреждений, где действуют инженерно-технические классы, получили специальные призы от предприятия.

«Тольяттиазот» поздравил выпускников подшефных школ города. Ученики образовательных учреждений, где действуют инженерно-технические классы, получили специальные призы от предприятия.

В рамках профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — предприятие» ТОАЗ поддерживает гимназию №35, школу №41, кадетскую школу №55 и лицей №60. На базе этих учебных заведений созданы профильные классы с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики.

С 2019 года обучение здесь прошли 212 учеников. 75% поступивших в инженерно-технические классы связали свой дальнейший образовательный трек с инженерными и техническими специальностями. Восемь абитуриентов заключили с «Тольяттиазотом» целевой договор, который предусматривает получение стипендии, прохождение практики на предприятии и гарантирует трудоустройство в ТОАЗ.

Среди выпускников подшефных классов 2024 года — 15 золотых и серебряных медалистов, а также стобалльники по результатам ЕГЭ по химии.

Новый набор в инженерно-технические классы уже стартовал. С этого года к списку подшефных организаций ТОАЗа присоединилась школа №25 микрорайона Поволжский — победитель профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ».

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» особое внимание уделяет ранней профориентации, которая позволяет вовлечь школьников в изучение предметов с естественно-научным уклоном и выйти за рамки школьной программы. В большинстве случаев так находятся таланты, которым компания помогает развиваться и приумножать знания. С каждым годом выпускники демонстрируют все более высокие результаты при сдаче экзаменов, и сегодня можно с уверенностью сказать, что лучшие из них в скором времени смогут пополнить ряды сотрудников ТОАЗа.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»

Теги: Тольятти

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