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Совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск можно в праздничные дни марта

12 февраля 2024 14:43
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Путешествие позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы.

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» со станции Самара Куйбышевской железной дороги туристы смогут отправиться в путешествие в столицу Республики Мордовия. 

Путешествие тематическим поездом по маршруту Самара – Саранск – Самара позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы, попробовать национальные блюда.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары в четверг, 7 марта, и прибудет в Саранск на следующий день, 8 марта. Обратно пассажиры вернутся 9 марта.

За один день путешественники узнают почему Саранск называют «столицей роз России», познакомятся с национальной кухней и обычаями. Ярким событием экскурсионной программы станет посещение балета «Эсмеральда» в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева.

В состав поезда будут включены современные двухэтажные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств и многое другое.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8-800-201-74-22, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

Теги: Туризм

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