Сотрудники Куйбышевского НПЗ выпустили в Волгу около 30 тысяч мальков стерляди

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После аномально-жаркого лета особенно важно пополнить реку молодью рыб.

6 сентября сотрудники КНПЗ совместно с представителями Федерального агентства по рыболовству отправили в Волгу около 30 тысяч мальков стерляди. Когда-то эта осетровая рыба была одной из самых распространенных в Волге, теперь же она занесена в Красную книгу.

Мальков стерляди вырастили специально по заказу Куйбышевского НПЗ в одном из рыбопитомников области. За несколько месяцев, с мая по сентябрь, рыбки выросли от икринок до мальков весом около 3 граммов, затем их погрузили в специальный бойлер и доставили к месту будущего обитания.

Вся работа ведется под надзором специалистов. Они же дают заключение, какую рыбу и в каком количестве нужно выпустить в Волгу. Время года тоже выбрано не случайно: осенью в воде больше питательной базы, а температура поможет молоди быстрее освоиться в новых условиях.

Дети заводчан также приняли участие в акции, и собрали несколько огромных мешков мусора с волжского берега, пока взрослые готовились выпускать мальков.

На этом осеннее "рыбное новоселье" не завершено, в октябре сотрудники КНПЗ отправят в естественную среду 50 тысяч юных сазанов. Они ценны тем, что помогают очистить водоем от ряски и водорослей.

Подобные акции для нефтепереработчиков давно стали традицией, за более чем 10 лет самарские предприятия Компании «Роснефть» выпустили в Волгу более двух миллионов мальков ценных пород рыб.