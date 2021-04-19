Самарский хлебозавод №5 выпустил клип к своему 65-летию

141

ОАО «Самарский хлебозавод №5» (ГК «Каравай») на свое 65- летие выпустил клип на оригинальный саунд «Без хлеба не ем» с сюрреалистичным сюжетом, в центре которого трое пекарей, отправившееся в путешествие на газели времени.

Сотрудники доставляют хлеб древнему человеку с отсылкой к истории хлеба, продукта, появившегося ещё в Неолите. Сюжет клипа включает и важные исторические вехи в жизни страны – первый полет человека в космос в этом году 60 лет и авторы не обошли тему стороной. Так же сцена напоминает о том, что хлеб был есть и остается важной частью рациона и он включен в космическое питание.

Как факт из жизни завода в ролике отмечается создание хлеба без муки «ЗОЖ», который выпускается с 2002 года и не теряет своей популярности. После, пекари отправляются обратно в наше время в бар «Боря» в меню которого преобладают бутерброды, что символично и указывает на то, что все поколения любят хлеб и ему есть место на любой вечеринке.

Финальной сценой из будущего авторы показали, что хлебозавод будет продолжать осваивать новые технологии и обязательно отметит свое 100-летие.

Юбилей хлебозавод встречает под слоганом «65 лет – это новые 30!»: несмотря на возраст можно и нужно оставаться современным. Это касается и пищевых предприятий, которые должны идти в ногу со временем и выпускать продукцию высокого качества, соответствующую дух времени и предпочтениям потребителей всех поколений.