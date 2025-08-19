Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»

По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.

В Самарском региональном отделении Российских Студенческих Отрядов состоялась встреча представителей студенческих отрядов Самарской области и энергетической компании ПАО «Т Плюс» со школьниками и студентами региона. Будущим бойцам рассказали о деятельности Российских Студенческих Отрядов (РСО), перспективах участия в движении и ближайших мероприятиях. 

Самарский филиал «Т Плюс» - это новый партнер для студенческих отрядов Самарской области. Филиал объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах области (Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти) и предлагает участникам проекта практический опыт на современных энергообъектах, возможность работы по профильным специальностям, гибкий график, совместимый с учебой, и перспективы дальнейшего трудоустройства. 

 «Для нас принципиально важно не просто привлекать молодежь к работе, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году мы особое внимание уделяем развитию производственных отрядов и партнерству с ведущими промышленными и энергетическими предприятиями региона. Сегодняшнее мероприятие – это первый шаг в долгосрочной программе взаимодействия между работодателем и студентами и условиями для старта карьерного пути школьников. Мы уверены, что альянс с «Т Плюс» станет примером эффективного партнерства в сфере занятости молодежи», - отметил руководитель направления строительных и производственных отрядов Самарской области Дмитрий Фафонов.

По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки. Проект даст возможность совмещать работу с учебой в течение всего года, что особенно ценно для профессионального развития молодежи.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

В 2025 году свыше 2,5 тысяч студентов из Самарской области получают трудовой опыт, работая на российских предприятиях. Сотрудничество со студотрядами осуществляют и крупные предприятия региона. Например, АО «АвтоВАЗ», ПАО «Россети-Волга» — «Самарские распределительные сети», ООО «Ресторанная Компания Поляна», Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».
Чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить простую форму на сайте.

 

Фото:   Самарский филиал «Т Плюс»

