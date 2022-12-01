Самарские обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

113

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б». Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся с пусковой установки Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателя.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.