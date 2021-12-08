Самарские двигатели обеспечили запуск корабля с космическими туристами на МКС

127

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения к Международной космической станции.

8 декабря в 10:38 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур («Восток») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», который вывел на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без замечаний.

Все детали двигателя, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль — не только на предприятии, но и у представителя заказчика (АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко»). Надежность двигательных установок РД-107А/РД-108А составляет 99,9%.

В состав основного экипажа входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Полет 20-й экспедиции посещения проходит на фоне работы основной экспедиции МКС-66.