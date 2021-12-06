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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

6 декабря 2021 09:52
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

Ракетные двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А производства самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха обеспечили успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-СТ-Б» с двумя космическими аппаратами Galileo FOC и разгонным блоком «Фрегат».

Пуск состоялся 5 декабря в 03:19 по московскому времени со стартовой площадки пускового комплекса «Союз» космодрома Куру (Французская Гвиана). Двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на ракете-носителе, отработали штатно. 

В очередной раз подтверждена высокая надежность двигательной установки серийного производства «ОДК-Кузнецов», основанная на многолетней статистике и опыте эксплуатации техники в условиях влажного экваториального климата.   

В результате вывода на орбиту спутников Galileo FOC 23 и 24 Европейское космическое агентство доведет группировку спутников Галилео до 28. 

Запуски РКН типа «Союз» с космодрома Гвианского космического центра ведутся с 2011 года. Состоявшийся старт «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру стал двадцать шестым по счету. 

Теги: ОДК-Кузнецов

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