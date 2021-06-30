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Самарские двигатели обеспечили успешный старт грузового корабля к МКС

30 июня 2021 09:41
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт грузового корабля к МКС

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс-17» по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции.

Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-17» состоялся 30 июня в 02:27 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях РКН, отработали штатно.

ТГК «Прогресс МС-17» уже второй «грузовик», который вывели на орбиту двигатели серийного производства ПАО «ОДК-Кузнецов» в этом году. Всего же с начала 2021 г. осуществлено 10 запусков ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с трех российских космодромов – Байконур, Восточный, Плесецк.

Корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Теги: Байконур МКС ОДК-Кузнецов ракета Союз

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