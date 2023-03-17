Резиденты «Жигулёвской долины» презентовали свои проекты ГК «Акрон Холдинг»

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В «Жигулевской долине» продолжаются бизнес-встречи, организованные управляющей компанией технопарка – ГАУ «ЦИК СО» между резидентами и крупнейшими индустриальными партнерами Поволжья. 17 марта в технопарке состоялась встреча руководителей инновационных компаний с представителями «Акрон Холдинг».

Темой бизнес-встречи стало знакомство с компаниями-резидентами «Жигулевской долины», презентация товаров и услуг, производимых в периметре технопарка в соответствии с актуальными потребностями производственной площадки, и обсуждение долгосрочного сотрудничества.

Группа компаний «Акрон Холдинг» – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленных холдингов полного цикла. На сегодняшний день холдинг имеет в своем активе 24 производственных предприятия в разных регионах страны. Штат сотрудников группы компаний – свыше 18000 человек. Предприятия холдинга занимаются производством широкой линейки продукции в сфере электротехники, цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой, утилизацией промышленных отходов и оказанием сервисных услуг для компаний нефтегазового комплекса.

Со стороны руководства «Жигулевской долины» во встрече приняли участие заместитель директора оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Андрей Беляев и руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин. Сторону ГК «Акрон Холдинг» представляли заместитель генерального директора по управлению производственными предприятиями Алексей Фризен, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам Алексей Бузинный, заместитель генерального директора по ИТ и цифровизации Кирилл Алифанов, а также руководители производственных предприятий холдинга.

Модератором встречи выступил руководитель центра по управлению и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО» Дмитрий Мазырин.

Андрей Беляев представил краткий обзор экосистемы «Жигулевской долины», акцентировав внимание на возможностях в инжиниринге и импортозамещении различного оборудования и запасных частей.

В ходе встречи состоялись презентации возможностей компаний-резидентов технопарка: ООО «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ЭНП-И», ООО «Аккумулятор инноваций», ООО «Прикладная механика», ООО «Инструм-Рэнд», ООО «Дельта-пром инновации» и ООО «Алгомост».

– Холдинг заинтересован в создании инновационных продуктов и услуг и способствует разработке и выпуску высокотехнологичных продуктов, – обозначил Кирилл Алифанов. – Сегодня перед нами поставлены большие задачи по цифровизации, формируется долгосрочная программа развития по каждому из направлений нашей деятельности по двум блокам: повышение операционной эффективности в части себестоимости производимой продукции и безопасности труда на производственных площадках, оптимизация операционных процессов в HR, логистике, бухгалтерии, где могут применяться цифровые технологии. Второй фокус работы – повышение эффективности и выстраивание прямых цепочек взаимоотношений с клиентами. Поэтому для нас так важно сформировать пул инновационных решений, предложенных «Жигулевской долины» для выстраивания дальнейшего сотрудничества.

По окончании презентационной части Сергей Ганин провел для гостей экскурсию в крупнейший Региональный центр инжиниринга, работающий в периметре технопарка, и рассказал об основных услугах РЦИ, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка