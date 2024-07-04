Резидент технопарка «Жигулёвская долина» проводит испытания водного дрона-эколога

Я нашел ошибку
Главные новости:
Поисково-спасательное подразделения «Поляна Фрунзе» пополнилось новым спасательным катером «РУСБОТ-82С».
В  распоряжение областных спасателей поступила новая спецтехника
Вячеслав Федорищев и Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона с Корпорацией МСП.
Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП
В рамках проводимого мероприятия полицейские проводят беседы о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности.
Сотрудники ГАИ СО проводят рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей
В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.
Сборная Самарской области в десятке лучших команд Всероссийского студенческого фестиваля ГТО
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +34, +36°С.
5 июля в Самарской области без осадков, до +37°С
Для посещения матча требуется карта болельщика.
Билеты на первые домашние матчи «Крыльев» – в продаже
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
На период проведения работ пропускная способность трассы будет ограничена: будут закрыты две из четырех полос для движения.
На участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области стартуют ремонтные работы
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.95
-0.04
EUR 94.58
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резидент технопарка «Жигулёвская долина» проводит испытания водного дрона-эколога

4 июля 2024 14:09
138
Беспилотник изготовлен в Тольятти с использованием российских и зарубежных комплектующих и собственного ПО.

В начале июля на общественном пляже Тольятти прошел первый этап испытаний водного дрона от ООО «АираФлот» - компании-резидента технопарка «Жигулёвская долина».  Это уже не первое судно, цель которого экологические исследования и мониторинг водных объектов.

В испытательной версии установлен батометр - устройство осуществляющее забор воды с различных глубин для последующего анализа в лаборатории. Ранее суда компании оснащались иным набором инструментов – эхолот, набор датчиков для экспресс-анализа, емкости для забора воды.

Данный водный дрон представляет собой алюминиевую конструкцию небольшого размера катамаранного типа.  «Данный формат применен нами именно для того, чтобы можно было разместить подвесное оборудование»,— рассказывает директор ООО «Аира флот» Иван Петров.

Основное удобство заключается в том, что аппарат управляется с берега и лаборанту не надо заходить в воду, надев высокие сапоги, не надо плыть куда-то на лодке, чтобы вручную набрать воды. Дрон все сделает сам: остановится в заданной точке, наберет воду в имеющийся на борту батометр и отвезет поджидающему его лаборанту.  Благодаря такой мобильности и простоте использования лаборант может объехать несколько водоемов за один день, а без дрона на это уйдет месяц.

Беспилотник изготовлен в Тольятти с использованием российских и зарубежных комплектующих и собственного ПО. На нем установлены аккумуляторная батарея, два мотора и системный блок, в который заложены все «мозги», говоря языком программистов. А еще проблесковый маячок, GPS-модуль, который определяет маршрут дрона и его местоположение, батометр. Этот прибор впервые установлен на беспилотных судах ООО «Аира Флот».

«Для каждого заказчика мы устанавливаем свой набор оборудования, потому что каждой лаборатории нужны какие-то определенные замеры. В этой версии, а это уже не первое судно, которое мы спроектировали и построили, размещен батометр. Его установка обусловлена требованиями заказчика», - отметил Иван Петров.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
04 июля 2024, 15:44
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным. Спорт
126
Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко.
04 июля 2024, 14:38
Театр «Дилижанс» выиграл грант на организацию тифлокомментирования
Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко. Культура
143
Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.
02 июля 2024, 18:34
В Тольятти полицейские установили личность мужчины, причастного к убийству 26-летней давности
Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Общество
456
В центре внимания
главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
4 июля 2024  13:35
Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
264
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
4 июля 2024  11:49
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
193
В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 июля 2024  22:27
Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки
432
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
546
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
3 июля 2024  13:22
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1164
Весь список