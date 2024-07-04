Резидент технопарка «Жигулёвская долина» проводит испытания водного дрона-эколога

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В начале июля на общественном пляже Тольятти прошел первый этап испытаний водного дрона от ООО «АираФлот» - компании-резидента технопарка «Жигулёвская долина». Это уже не первое судно, цель которого экологические исследования и мониторинг водных объектов.

В испытательной версии установлен батометр - устройство осуществляющее забор воды с различных глубин для последующего анализа в лаборатории. Ранее суда компании оснащались иным набором инструментов – эхолот, набор датчиков для экспресс-анализа, емкости для забора воды.

Данный водный дрон представляет собой алюминиевую конструкцию небольшого размера катамаранного типа. «Данный формат применен нами именно для того, чтобы можно было разместить подвесное оборудование»,— рассказывает директор ООО «Аира флот» Иван Петров.

Основное удобство заключается в том, что аппарат управляется с берега и лаборанту не надо заходить в воду, надев высокие сапоги, не надо плыть куда-то на лодке, чтобы вручную набрать воды. Дрон все сделает сам: остановится в заданной точке, наберет воду в имеющийся на борту батометр и отвезет поджидающему его лаборанту. Благодаря такой мобильности и простоте использования лаборант может объехать несколько водоемов за один день, а без дрона на это уйдет месяц.

Беспилотник изготовлен в Тольятти с использованием российских и зарубежных комплектующих и собственного ПО. На нем установлены аккумуляторная батарея, два мотора и системный блок, в который заложены все «мозги», говоря языком программистов. А еще проблесковый маячок, GPS-модуль, который определяет маршрут дрона и его местоположение, батометр. Этот прибор впервые установлен на беспилотных судах ООО «Аира Флот».

«Для каждого заказчика мы устанавливаем свой набор оборудования, потому что каждой лаборатории нужны какие-то определенные замеры. В этой версии, а это уже не первое судно, которое мы спроектировали и построили, размещен батометр. Его установка обусловлена требованиями заказчика», - отметил Иван Петров.

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»