Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России

10 сентября 2021 13:53
41
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России

Двигатель НК-33А производства «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) обеспечил старт новейшей российской ракеты космического назначения легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк со спутником в интересах Министерства обороны России.

Старт РКН «Союз-2.1в» состоялся 9 сентября в 22.59 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область). Он стал седьмым пуском носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А.

Напомним, отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, было успешно проведено 5 пусков. Задачи, определенные ЛКИ по двигателю НК-33А, выполнены в полном объеме, сейчас ведется штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на орбиту.

Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы «ОДК-Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также провели наблюдение за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, обеспечив успешное выведение ракеты на заданную орбиту. 

Фото: Минобороны

Теги: ОДК-Кузнецов ракета ракета Союз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
23 августа 2021, 10:38
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Это двенадцатый в текущем году старт ракеты-носителя «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации. Новости компаний
888
Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели РД-107А/РД-108А отработали штатно.
01 июля 2021, 16:46
Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный  
Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели РД-107А/РД-108А отработали штатно. Новости компаний
843
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты Союз-2.1б»
30 мая 2021, 10:33
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б»
Запуск состоялся с космодрома Восточный 27 мая в 20:38 по московскому времени. В стране
985
В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
44
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
108
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
131
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
163
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
590
Весь список