Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора

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В ходе Дней чистоты, проходивших каждый четверг апреля, работниками «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») от зимнего мусора очищена территория предприятия и общественных пространств.

Традиция Дней чистоты на предприятии насчитывает не один десяток лет. В этом году в мероприятиях по наведению порядка, а их было целых пять, приняло участие более пятисот сотрудников компании.

Традиционное место высадки «десанта чистоты» «Тольяттикаучука» - участок набережной Комсомольского района. К работникам присоединились члены их семей, а также представители Совета ветеранов.

«Почему бы и не присоединиться? Мы любим отдыхать активно, а субботник – это и разминка, и отдых одновременно!» - высказала общее мнение ветеран предприятия Совета Татьяна Короташ. Несколько часов дружной работы и как итог – более шести тонн собранного и вывезенного мусора.

Еще одна экологическая акция прошла под конец месяца на полуострове Копылово, куда волонтеры от предприятия традиционно приезжают на уборку каждый год целым автобусом.

«Наведение чистоты и порядка, особенно по весне, в дни субботников –наша старая добрая традиция, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «Тольятикаучука» Ахмет Насыров. – Мероприятия такого рода важны как в хозяйственном плане, так и для объединения людей и поколений. Коллектив нашего предприятия ежегодно принимает участие в акциях экологической направленности, будь то посадка леса или общегородские субботники. И этот год не стал исключением. Мы все не только сотрудники одного предприятия, но и жители Тольятти, в итоге мы получаем чистый город! Это, безусловно, радует и мотивирует на дальнейшее сохранение порядка».

Фото: пресс-служба «Тольяттикаучука»