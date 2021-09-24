Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены наград губернатора Самарской области

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23 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя, Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды лучшим представителям отрасли. Среди них были отмечены и сотрудники «ОДК-Кузнецов».

Почетного звания «Заслуженный работник промышленности» удостоена фрезеровщик Анна Султанова, Почетными грамотами Губернатора награждены старший контрольный мастер Антонина Дмитриева и начальник бригады ОКБ Олег Гречишников.

Анна Александровна Султанова более 45 лет трудится фрезеровщицей в производстве ракетных двигателей. За годы работы она освоила все фрезерные станки в цехе, а также смежные профессии шлифовщицы и сверловщицы. Высокоточные изделия, например, замковые лопатки для турбины турбонасосного агрегата с точностью обработки детали до двух сотых миллиметра, изготавливает в цехе только Анна Александровна. «Мне всегда были интересны штучные, сложные детали, над которыми нужно работать с ювелирной точностью, - рассказывает она. – За качество я переживаю всегда, ведь наши двигатели выводят в космос ракеты, а это огромная ответственность». Производимые ею детали принимаются бюро технического контроля с первого предъявления. За время работы на предприятии Анна Александровна воспитала не одно поколение специалистов, в «ОКД-Кузнецов» трудится и ее сын Максим.

Антонина Васильевна Дмитриева в 1981 году после окончания металлургического техникума пришла работать на предприятие контролером. 40 лет она обеспечивает технический контроль изделий, изготавливаемых металлургическим производством. Она осуществляет контроль качества поковок, штамповок, металлических полуфабрикатов и металлопроката, необходимых для комплектации газотурбинных двигателей марки «НК». Антонина Васильевна освоила и неразрушающие методы – ультразвуковой контроль и спектральный анализ. Как наставник, она подготовила более 20 контролеров и мастеров, многие из которых работают в «ОДК-Кузнецов». «Быть контролером — значит нести огромную ответственность за конечный производственный продукт. Нужно четко знать стандарты качества, техпроцессы и техническую документацию. Мелочей здесь не бывает», - говорит Антонина Дмитриева о своей профессии.

Олег Валерьевич Гречишников работает в отделе серийного сопровождения и ремонта ОКБ, куда пришел еще студентом Самарского университета. Сейчас под его руководством ведется работа по повышению надежности и работоспособности узлов двигателей НК-25 и НК-32, а также конструкторское сопровождение работы механосборочных цехов и испытательных стендов. Улучшенные характеристики спроектированной Олегом Валерьевичем камеры сгорания уже подтверждены летной эксплуатацией двигателей НК-32 в составе силовой установки ракетоносца Ту-160. «Способность обучаться, быть внимательным к деталям, прислушиваться к мнению коллег, обладать критическим мышлением и принимать взвешенные решения — это основные принципы, которых стоит придерживаться в работе», - считает Олег Гречишников.

Медалью 2 степени «За доблестный труд» Союза машиностроителей России награжден начальник цеха №88 Сергей Игнатенко. Сергей Валентинович трудится в «ОДК-Кузнецов» 34 года, придя на предприятие еще студентом авиационного техникума. Здесь же без отрыва от производства получил высшее образование. Он последовательно прошел все стадии профессионального роста от слесаря до начальника цеха металлургического производства. Цех под руководством Сергея Игнатенко совершенствует технологии, осваивает новые изделия и новое оборудование. В 2020 г. в цехе появилось два новых участка, оснащенных высокопроизводительным оборудованием - участок нанесения диффузионных покрытий, участок пайки и вакуумного напыления. Сергей Валентинович также положил начало трудовой династии: его сыновья Алексей и Александр работают на руководящих должностях в производстве ракетных двигателей «ОДК-Кузнецов».