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Работники «ОДК-Кузнецов» стали победителями регионального этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

3 июня 2022 11:33
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Работники «ОДК-Кузнецов» стали победителями регионального этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Токари и фрезеровщики самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, состоящие в заводском обществе глухих, одержали победу в региональном этапе национального чемпионата «Абилимпикс». Работники «ОДК-Кузнецов» стали лидерами соревнований в двух компетенциях.

Сотрудники «ОДК-Кузнецов» с ограничениями по слуху приняли участие в корпоративном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенциях «Токарные работы на универсальных станках» и «Фрезерные работы на универсальных станках». Соревнования прошли в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова и Поволжском государственном колледже. Для самарских двигателестроителей выступление на чемпионате стало дебютным и принесло успех: в обеих компетенциях по итогам соревнований призовые места распределились между работниками «ОДК-Кузнецов».

Наивысший уровень токарного мастерства продемонстрировали работники механосборочных цехов Виктор Кравцов, показавший лучший результат по итогам соревнований, Герман Юрченко, ставший серебряным призером регионального этапа чемпионата профмастерства, и Сергей Архангельский, занявший третье место в конкурсе.

Среди фрезеровщиков одержала победу работница комплекса механической обработки и сборки Людмила Нечаева. Второе место занял фрезеровщик Василий Веденеев. Бронзовым призером чемпионата в компетенции для фрезеровщиков стала Елена Коверчик, шлифовщица комплекса механической обработки.

Людмила Нечаева – работник производства ракетных двигателей «ОДК-Кузнецов», выполняет фрезерную обработку различных видов лопаток двигателей. «Конкурсное задание состояло в изготовлении детали в соответствии с технологическим процессом по выданным организаторами чертежам. На выполнение работы мне понадобилось не более двух часов, – отметила она. – За это время потребовалось приспособиться к новому для меня оборудованию. Пригодилось и знание чертежей, по которым выполнялась работа. Деталь, которую мне требовалось изготовить, сильно отличалась от тех, которые я делаю на своем рабочем месте. Но в целом выполнить задание было несложно. Участие в конкурсе принесло мне много положительных впечатлений. Это отличная возможность увидеть, как работают другие участники чемпионата, а также оценить свои возможности». 

Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы победителей и сертификаты участников, а также подарки с корпоративной символикой от организатора чемпионата. Руководство предприятия поощрило сотрудников премиальными выплатами за высокие результаты выполнения конкурсных заданий, которые стали свидетельством профессионального мастерства работников.

«Чемпионат профмастерства позволил оценить участникам свои сильные стороны и выявить потенциал для профессионального роста. Такие соревнования очень важны, потому что повышают мотивацию и квалификацию работников, способствуют реализации в профессии, – отметила директор по персоналу «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина. – Возможность участия в проекте представителей промышленных организаций, появившаяся в этом году, была с энтузиазмом нами воспринята. Результаты у «кузнецовцев» отличные».

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» в Самарской области проходил с 25 по 31 мая по 36 профессиональным компетенциям и развернулся на площадках образовательных организаций Самарской области. «Абилимпикс» является международным некоммерческим движением. Его основное направление работы – проведение конкурсов профессионального мастерства. На территории Самарской области функции регионального центра развития движения «Абилимпикс» реализует Центр профессионального образования Самарской области.

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Теги: ОДК-Кузнецов

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