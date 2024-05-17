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Промышленный туризм: на АВТОВАЗе состоялась первая экскурсия

17 мая 2024 17:26
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Экскурсионная программа получила название «АВТОВАЗ - путь успеха!» и проводится один раз в неделю – каждый четверг – для групп численностью от 10 до 15 человек.

АВТОВАЗ, крупнейший российский производитель легковых автомобилей и лидер отечественного рынка, открыл свои двери в рамках всероссийской программы промышленного туризма.

Экскурсионная программа получила название «АВТОВАЗ - путь успеха!» и проводится один раз в неделю – каждый четверг – для групп численностью от 10 до 15 человек.

В ходе трехчасовой экскурсии гости посещают исторический музей АВТОВАЗа, коллекция которого насчитывает около 20000 экспонатов, в числе которых – раритетные и легендарные автомобили, а также уникальные концепт-кары. На производственной площадке гости знакомятся с ключевыми технологиями АВТОВАЗа. В прессовом производстве, которое является крупнейшим в Европе, можно увидеть линии штамповки кузовных деталей, формирующих облик автомобиля и его будущие характеристики: прочность, надёжность и безопасность. В цехе сварки кузовов можно полюбоваться слаженной работой сотен роботов, которые производят автоматическую сварку и с лёгкостью перемещают узлы кузова. Финальный этап производства автомобилей – сборочный конвейер – позволит проследить процесс изготовления LADA, от кузова до схода с линии. Гости воочию увидят, как производятся бестселлеры российского автомобильного рынка.

На производственных линиях можно ознакомиться как с процессом изготовления автомобиля и его деталей, так и с многоступенчатой системой контроля качества. Осмотрев отдельные цеха и оборудование, каждый участник экскурсии сможет ощутить масштаб предприятия. В финале программы – панорамная экскурсия по самой высокой смотровой площадке города на 24-м этаже заводоуправления. Здесь же, в ресторане административного здания, гостям будет предложен бизнес-ланч.

Забронировать место в группе можно, пройдя по ссылке https://xn----7sbaa5baman5bedhc2a0n.xn--p1ai/sbornye-ekskursii/32665-avtovaz-put-uspekha

На странице заказа можно ознакомиться и с правилами посещения АВТОВАЗа, которые необходимо соблюдать, чтобы экскурсия была комфортной и безопасной.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Автоваз Тольятти

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